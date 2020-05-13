24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

61-річна Мадонна показала своє тіло у білизні: пікантні фото

- Читать новость на русском
Мадонна приміряла звабливу білизну
Мадонна приміряла звабливу білизну / Instagram / @madonna

Американська співачка Мадонна вже давно довела, що будь-яких правил для неї не існує, а думка хейтерів геть нецікава. Саме тому у 61 рік вона з легкістю демонструє своє тіло у білизні.

Провокативні фото Мадонна розмістила на сторінці в інстаграм. Артистка позувала перед камерою свого смартфона у чорному прозорому боді, яке підкреслило її фігуру та пишні груди.

Дивіться також: Сексапільна Кім Кардашян похизувалась пишними грудьми топлес: фото

Вже у дописі Мадонна розповіла, що мала сильні болі в нозі після перенесеної операції. Саме через це у 2019 році зірка змушена була скасувати кілька запланованих концертів. Наразі співачка готується до реабілітації та сподівається, що невдовзі зможе стрибати. 

"Нарешті я пройду лікування після операції з видалення хряща! Я б стрибала вгору і вниз, якби могла після 8 місяців болю! Побажайте мені успіху!" – написала вона у мережі. 

Мадонна зробила селфі у спідній білизні
Мадонна зробила селфі у спідній білизні / Instagram / @madonna

А на іншому знімку Мадонна по-особливому спростувала чутки про глютеопластику. На одному з концертів у 2019 році співачку запідозрили у пластичній операції на сідницях, оскільки, за словами прихильників, під час стрибків вони змінювали форму. Та, як продемонструвала Мадонна на новому фото, її сідниці і в 61 рік залишаються підтягнутими. 

Мадонна у мереживній білизні
Мадонна у мереживній білизні / Instagram / @madonna

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Мадонна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
сьогодні , 10:40 Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
Юлія Турелик
Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
12 травня , 22:53 Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
Юлія Михайлова
Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
12 травня , 10:30 Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
Юлія Михайлова