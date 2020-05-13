61-річна Мадонна показала своє тіло у білизні: пікантні фото

Американська співачка Мадонна вже давно довела, що будь-яких правил для неї не існує, а думка хейтерів геть нецікава. Саме тому у 61 рік вона з легкістю демонструє своє тіло у білизні.

Провокативні фото Мадонна розмістила на сторінці в інстаграм. Артистка позувала перед камерою свого смартфона у чорному прозорому боді, яке підкреслило її фігуру та пишні груди.

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Вже у дописі Мадонна розповіла, що мала сильні болі в нозі після перенесеної операції. Саме через це у 2019 році зірка змушена була скасувати кілька запланованих концертів. Наразі співачка готується до реабілітації та сподівається, що невдовзі зможе стрибати.

"Нарешті я пройду лікування після операції з видалення хряща! Я б стрибала вгору і вниз, якби могла після 8 місяців болю! Побажайте мені успіху!" – написала вона у мережі.



Мадонна зробила селфі у спідній білизні / Instagram / @madonna

А на іншому знімку Мадонна по-особливому спростувала чутки про глютеопластику. На одному з концертів у 2019 році співачку запідозрили у пластичній операції на сідницях, оскільки, за словами прихильників, під час стрибків вони змінювали форму. Та, як продемонструвала Мадонна на новому фото, її сідниці і в 61 рік залишаються підтягнутими.



Мадонна у мереживній білизні / Instagram / @madonna