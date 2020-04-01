Актор Ідріс Ельба та його дружина вилікувались від коронавірусу

Голлівудський актор Ідріс Ельба, відомий за участю у рейтингових фільмах Marvel, одужав. Він з дружиною Сабріною більше не має симптомів коронавірусу.

Цією новиною 47-річний Ідріс Ельба поділився на своїй сторінці в твіттері. Актор зізнався, що найгірший період недуги уже позаду, однак вони все ще перебувають на карантині.

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"Ми пройшли через період карантину, але все ще в підвішеному стані і не можемо полетіти додому. Так що доведеться трохи почекати", – зазначив Ідріс Ельба.

Про інфікування коронавірусом Ідріс Ельба розповів прихильникам 17 березня. Актор зізнався, що його тест на COVID-19 виявився позитивним. Результати обстеження зірка фільмів Marvel оприлюднив для того, щоб інші інфіковані мали більший стимул боротись з недугою. Однак вже наступного дня Ідріс Ельба не приховував свого хвилювання від симптомів хвороби, адже він роками страждає від астми.

"Пройшли цю божевільну добу. Вчора все було і погано, і добре. Погано, тому що мій тест виявився позитивним. Добре, тому що це спричинило за собою багато розмов… Звичайно, я хвилююся. Мене турбує астма і те, як вірус може дуже швидко ускладнити ситуацію. Я дуже турбуюся про те, що відбувається в світі, якщо чесно. Я дуже турбуюся про те, як ми впораємося з цим", – поділився він.

Тест на COVID-19 пройшла і дружина актора Сабріна. Лікарі і в неї діагностували коронавірус. Тому тепер, коли симптоми недуги позаду, Ідріс Ельба звернувся до прихильників з проханням не панікувати та боротись з хворобою.

Ми намагаємося залишатися оптимістами. Сподіваюся, що і ви теж прагнете не хвилюватися занадто сильно і не панікувати. Я думав, що мені буде дуже погано, тому що я астматик, але зміг пройти через це, а значить, зможете і ви,

– наголосив актор.

Станом на 31 березня у світі зафіксували 823 200 інфікованих коронавірусом. Від ускладнень хвороби померди 40 633 людей. Водночас вдалося одужати 174 333 пацієнтам.



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