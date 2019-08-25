Акторка Ольга Сумська презентує свою колекцію одягу: цікаві подробиці

Народна артистка України Ольга Сумська, яка 22 серпня відзначила своє 53-річчя, зізналася, що зовсім скоро планує запустити власну колекцію одягу під назвою "Рідна".

Про свій майбутній дебют акторка розповіла в інтерв'ю в програмі "Ранок з Інтером". До слова, Ольга додала, що стати дизайнером – було її мрією.

Читайте також: Ольга Сумська показала, як проводить свій день народження

Мрії збуваються! Нарешті настав час, коли я можу зосередитися на своєму хобі. Вже цієї осені я презентую колекцію одягу під назвою "Рідна",

– повідомила знаменитість.

Як зізналася Сумська, у її колекції буде стилізований сучасний літній одяг з принтами в українському стилі.

"Мене надихали картини Марії Примаченко, Катерини Білокур. На подіум вийдуть відомі жінки України – мої подруги, а також мій друг Олег Пінчук. Я закладаю певну енергетику в цю колекцію. Гарантую: у моїй сукні незаміжня жінка зустріне свою долю!" – додала вона.

Додамо, що Ольга Сумська часто приміряє одяг саме від українських виробників. Раніше зірка зізнавалася в інтерв'ю LifeStyle 24, що її улюбленою дизайнеркою є Юлія Магдич, від якої в акторки є чимала колекція стильних та сучасних вишиванок.