Відома британська модель Демі Роуз вкотре позувала у відвертому образі. Для нічної фотосесії зірка обрала білу мінісукню із пікантним декольте.

Демі Роуз здійснила вихід у світ. На карантині вона влаштовувала еротичні зйомки у своїй квартирі в Лондоні, а тепер вирішила відправитися на відпочинок у соняну Іспанію. Знаменитість поділилася гарячими кадрами на особистій інстаграм-сторінці.

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Зірка британського модельного бізнесу неодноразово поставала перед камерою повністю оголеною чи у мінімальній кількості одягу, який ледь прикривав її інтимні зони. Вона не боїться експериментувати із зовнішністю, приміряти оригінальні образи. Демі знає, як підкреслити принади у будь-якому вбранні та на кожній світлині демонструє свою сексуальність.

На останній серії фото, які з'явилися у її профілі, знаменитість вкотре похизувалася пишними формами. Судячи з геологації, знімки були зроблені на Ібіці – острові, що розташований в Середземному морі та входить до складу Іспанії.

Роуз зображена на світлинах у мінісукні білого кольору, що зав'язувалася на шиї. Вбрання мало відверте декольте, яке дозволило моделі вкотре показати свої величезні груди. У звабливих позах Демі також продемонструвала спокусливі ніжки. Поєднала look із білими босоніжками на підборах. Довге розкішне волосся вона зібрала у високий хвіст та заплела в косу. Вуха зірки прикрашали мінімалістичні сережки з камінчиками. На обличчі вона зробила сяючий макіяж із коричневою помадою на губах.



Демі Роуз у білій мінісукні / Instagram / @demirose



Сексапільна Демі Роуз засвітила оголені груди / Instagram / @demirose