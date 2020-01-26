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Cardi B оголила пишні груди на світській вечірці: фото 18+

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Cardi B оголила пишні груди / www.gettyimages.com

Популярна американська реперка Cardi B вкотре відзначилась епатажною провокацією. Артистка прийшла на вечірку з нагоди вручення Греммі у розкутій сукні з відвертим декольте.

Захід відбувся у Каліфорнії 25 січня. Сотні знаменитостей у розкішних сукнях та костюмах постали на червоній доріжці вечірки. Водночас скандальна реперка Cardi B обрала сукню, яка виглядала дуже епатажно в кадрі.

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Рожеве блискуче вбрання було приталеним, відтак всі учасники заходу могли побачити струнку талію зірки та її пишні сідниці. Найбільшої еротичності образу додавала зона декольте, яка ледь прикривала оголені груди Cardi B. Упродовж вечора артистка намагалась поправляти вбрання, однак журналісти все ж зняли кадри, на яких видно силіконові накладки, наліплені на інтимні місця реперки. 

Cardi B оголила груди в сукні
Cardi B оголила груди в сукні / Getty Images

На вечірці співачку супроводжував її чоловік – репер Offset. Артист додавав провокації спільному виходу, торкаючись перед камерами пишних грудей коханої. Та сама Cardi B була в захваті від цього, що видно на знімках. 

Реперка Cardi B з чоловіком
Реперка Cardi B з чоловіком / Getty Images

Це не вперше після збільшення грудей Cardi B обирає занадто еротичні вбрання. Операцію співачка зробила у 2018 році одразу після народження єдиної доньки Калчер. Зірка пояснила, що це була її підліткова мрія, тому пишний бюст вона більше не буде приховувати. Через це співачка й обирає сукні з акцентом на провокативні декольте. 

Реперка Cardi B у провокативній сукні
Реперка Cardi B у провокативній сукні / Instagram / @iamcardib

Cardi B
Cardi B / Getty Images


Cardi B / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Стиль і мода Cardi B
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