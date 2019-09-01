Чому я не можу побачити Арчі, – батько Меган Маркл дав перше інтерв'ю після народження онука

Батько Меган Маркл Томас заробив собі скандальну репутацію після декількох інтерв'ю для ЗМІ, в яких він не в найкращому світлі описував герцогиню Сассекську і її чоловіка принца Гаррі. Згодом королівська сім'я зовсім припинила будь-яке спілкування з чоловіком. Томас Маркл вперше за довгий час вирішив дати чергове інтерв'ю, у якому розповів, що йому не дозволяють побачити свого онука Арчі.

Інтерв'ю з Томасом Марклом вийшло на сайті популярного британського видання Daily Mail. Редакція ЗМІ додає, що за новий контакт з медіа чоловік не отримав жодний гонорар і не просив його. Батько Меган Маркл тривалий час мовчав через вагітність дочки. Однак після пологів Маркл не відновила комунікацію з родичем.

Читайте також: Готується до трону: з'явився доказ про близький зв'язок між Кейт Міддлтон і Єлизаветою II

Не побачив онука Арчі

Батько герцогині Сассекської почувається ображеним через те, що він не має змоги зустріти свого онука. За його словами, американець побачив фото Арчі лише, коли вони з'явилися в інтернеті. Натомість мати Меган є дуже близькою до дочки і була з нею на всіх важливих подіях, пов'язаних з народженням малюка.

Я завжди сподівався, що буду так само близький з дитиною Меган, як був близький з нею ... Я б хотів, щоб вони прислали мені його фотографію, щоб я міг вставити її в рамку і повісити на стіну, поруч з одним зі знімків Меган. Хіба цього не хотів би будь-який дідусь? Із задоволенням з'ясував би, чи успадкував він знаменитий ніс Марклів,

– сказаав Томас Маркл.

Чоловік показав пресі рідкісне фото, на якому 20-річна Меган Маркл запросила тата на футбольний матч поблизу Чикаго.

Читайте також: Брюнетка Меган Маркл чи рудоволосий принц Гаррі: відомо, на кого схожий син подружжя Арчі



Меган Маркл і батько Томас / Daily Mail

"Лицемірство принца Гаррі і Меган Маркл"

Крім того, Томас не приховує смутку через те, що він особисто не знайомий з принцом Гаррі.

Я все ще не бачив мого зятя. Чому Гаррі не міг сісти в літак і прилетіти до мене просити її руки? У нього, безумовно, немає проблем з подорожами на приватних літаках. Якщо він хоче прилетіти і провідати мене на приватному літаку - поблизу є аеропорти. І десятки комерційних рейсів з Англії в Сан-Дієго і Лос-Анджелес літають щодня,

– пояснив Маркл.

Також батько герцогині Сассекської зазначає, що скандал з приватними літаками, якими подорожують принц Гаррі з дружиною, доводить їхнє лицемірство.

"Мені їх деяким чином шкода, так як вони самі накликали це на себе. Не можна говорити одне, а робити інше. Всі в захваті від того, як вони добрі і чудові. Але вони зовсім не чудові стосовно своєї власної сім'ї. Це лицемірно. Ви не можете вдавати з себе благодійників і тих, хто об'єднує людей, а потім ігнорувати власного батька і всю сім'ю", – наголосив Томас.

"Я оплатив її навчання до останнього пенні"

За словами Томаса, його обурили слова Меган Маркл під час свого офіційного візиту на Фіджі восени 2018 року про те, що їй доводилося самій збирати гроші для оплачування навчання в університеті.

Мені шкода, але це абсолютна неправда, Я оплатив її навчання до останнього пенні. У мене є банківські квитанції, щоб це довести. Я також оплатив її поїздки в Іспанію і Англію. Я платив за її практику в американському посольстві в Аргентині. Я завжди виконував свої батьківські обов'язки. І слова Меган про те, що вона сама платила за своє навчання дуже образливі для мене,

– заявив чоловік.



Меган Маркл і її батько Томас / Daily Mail

Шкодує про скандальні інтерв'ю

Томас Маркл декілька разів вибачався за махінації у ЗМІ. Американець заявив, що постановочні фото стали помилкою.

"Я хотів перепросити королівській родині публічно, але Меган і Гаррі сказали, щоб я цього не робив", – згадав батько герцогині Сассекської. Американець додає, що після весілля герцог і герцогиня Сассекська зовсім не комунікували з ним.

Читайте також: Шкіряний салон, Wi-Fi і телевізори: як виглядає джета, на якій летіли Меган Маркл і принц Гаррі

Якими скандалами відзначився батько Меган Маркл?Томас Маркл часто потрапляв у скандальні новини ЗМІ. Перед королівським весіллям чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл. Після серії резонансних новин у ЗМІ він раптово відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали. Дізнавшись про вагітність своєї зіркової доньки, Томас Маркл перестав з'являтись у ЗМІ та розповів, що вона буде чудовою матір'ю.