Де погуляти у Запоріжжі: мальовничі місця козацької столиці України

Запоріжжя – унікальний і неповторний куточок на Сході України, що розкинувся на просторах між Азовським морем та Дніпром. Своєю історією місто сягає у далеку сивину століть. Воно є колискою українського козацтва та вважається символом справжньої мужності.

Куди піти погуляти та що побачити у Запоріжжі – список найкращих місць

У Запоріжжі, за Дніпровськими порогами, зародилася козацька слава України. Саме тут сформувався образ запорізького козака – втілення хоробрості, відданості Батьківщині та волелюбності.

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Проте, Запоріжжя – місто, яке славиться не лише козацтвом. Раніше цими краями проходив славнозвісний "коридор" для торговців і мандрівників різних народів з усього світу. Запоріжжя не втратило своєї транспортної ваги і зараз, адже тут перетинаються коридори і державного, і європейського значення.

З розвитком науково-технічного прогресу місто стало одним із символів індустріалізації, і зараз – один з найпотужніших промислових центрів нашої держави.

Запоріжжя – місто давніх традицій, що вміло переплітаються з сучасною індустріальністю. Тому обов'язково відвідайте його, аби поринути у столітню історію українського козацтва та відчути особливий шарм міста. Адже тут можна насолодитися неповторною природою, помилуватися незвичними пам'ятками та покататися на катері по Дніпру.

Острів Хортиця і Запорізька Січ

Острів Хортиця – гордість і найвизначніша пам’ятка не лише Запоріжжя, але й всієї України. Це найбільший острів на Дніпрі, одне із "Семи чудес України", твердиня козацтва. Оповитий могутнім Дніпром, огороджений кам’яними скелями і мальовничими плавнями, покритий віковим лісом, овіяний легендами – острів вражає мандрівників з усього світу.



Острів Хортиця

Справжню славу острову принесли козаки, для яких Хортиця була військовою базою і входила до володінь Запорізької Січі. Саме тут відчувається бунтарський дух України.

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Сьогодні Хортиця є національним заповідником. Тут звели прототип козацької твердині – історико-культурний комплекс "Запорізька Січ". Він відтворює образ козацької столиці, атмосферу часів козацтва і вражає своєю реалістичністю. На острові можна прогулятися Майданом, побачити січовий храм Покрови Богородиці, вежі, фортифікаційні укріплення, скарбницю, козацькі курені, ознайомитися з культурою, побутом і життям козаків.



Відтворення козацьких боїв на Хортиці

Одна з визначних пам'яток Хортиці – 700-річний дуб на Верхній Хортиці. З деревом пов'язано чимало легенд. Зокрема, за оповідями, в його тіні часто відпочивав Богдан Хмельницький, і саме під дубом кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав знаменитий лист до турецького султана.



Старезний дуб на Хортиці

На жаль, останніми роками дуб почав засихати. Зараз його сухі гілки підперті стовпами і навколо він обнесений ланцюгом.

Музей історії запорозького козацтва

Яскраво відчути дух козацької історії Запоріжжя допоможе один з найбагатших музеїв України – Музей історії запорозького козацтва. У ньому налічується понад 30 тисяч унікальних експонатів, серед яких унікальні археологічні знахідки, старовинні артефакти, зброя, уламки суден, ікони, керамічні вироби, посуд, предмети побуту та інші експонати, присвячені козакам і козацтву. Окрасою музею є три діорами: "Битва Святослава", "Військова рада на Січі"; "Нічний штурм Запоріжжя в 1943 році".



Експонати у музеї історії запорозького козацтва

Де знайти: вулиця Старого Редуту, 9 на Хортиці.

Графік роботи музею: з 9:30 до 17:00, взимку з 9:00 до 16:00. Вихідний – понеділок.

Поблизу музею розташований великий курган, який, на думку деяких істориків, є насправді великим скіфським похованням. Окрім того, неподалік височіє кам'яний стовп, на якому написано, що тут, імовірно, вбили князя Святослава (сина княгині Ольги). Поряд з музеєм є ще одна таємнича загадка – чорний камінь, який, подейкують, має велику магічну силу.



Курган на Хортиці

Кінний театр на Хортиці

У теплу пору року на Хортиці проходять виступи знаменитого кінного театру "Запорізькі козаки" – неймовірні вистави легендарних відважних воїнів, які захищали рідну землю. На глядачів чекає дійство, де козаки виконують різні гімнастичні та акробатичні вправи, демонструють трюки на конях та неймовірні навички бою – рукопашні сутички, битви на шаблях, стрільбу з лука верхи на коні. Усі учасники вистави одягнені у традиційні козацькі костюми, що допомагає глядачам поринути у козацьке минуле.



Вистава кінного театру на Хортиці

Після вистави учасники кінного театру влаштовують заняття для глядачів. Інструктори навчають їзді кожного охочого та організовують кінні прогулянки мальовничими куточками Хортиці.



Відтворення битви козаків авторами кінного театру

Де знайти: вулиця Заповiдна, 23 на Хортиці.

Ластівчине гніздо

Найромантичніше місце Запоріжжя – біла альтанка "Ластівчине гніздо" на Хортиці. Вона височіє на одній зі скель над дніпровськими кручами і є улюбленим місцем відпочинку містян та туристів. З альтанки відкривається неймовірний вид на Дніпро та острів Байди (Малу Хортицю).



Альтанка "Ластівчине гніздо" на Хортиці

"Ластівчине гніздо" оповите чималою кількістю легенд про вічну любов, і є гордістю профілакторію "Запоріжсталь", на території якого розташоване. Тут дуже часто можна побачити закохані пари, а весільні кортежі вважають доброю традицією і прикметою сфотографуватися у білосніжній альтанці.

Де знайти: вулиця Будинок відпочинку, 1 на Хортиці.

ДніпроГЕС

Дніпровська гідроелектростанція – найбільша та найстаріша серед каскадів гідроелектростанцій на річці Дніпро в Україні. Вона по праву вважається візитівкою Запоріжжя. Велич конструкції вражає. Вона простягається на 1300 метрів і ніби перерізає могутній Дніпро навпіл.



Вид на ДніпроГЕС у Запоріжжі

ГЕС збудована майже століття тому, проте й досі успішно виконує своє призначення – забезпечує світлом та теплом значну частину мешканців України та вітчизняних підприємств. Загалом гребля утримує понад три мільярди кубометрів води.

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Прогулянка по ДніпроГЕС не залишить байдужими нікого. Особливі емоції виникають тоді, коли стоїш на мості греблі і відчуваєш легку вібрацію, адже могутня сила води змушує тремтіти усю конструкцію. Із гідроелектростанції відкривається неймовірний краєвид на Запоріжжя, Дніпро, Хортицю та околиці міста.

Вознесенівський парк

Ще одне романтичне місце Запоріжжя – Вознесенівський парк. У ньому дивовижно поєднуються мальовничі пагорби, акуратні доріжки, квіткові композиції, озеро та невеличкі фонтани. Окрасами парку є "Міст до тещі і свекрухи" або "Міст закоханих", дерев’яний водяний млин, "алея молодят" та фонтан у вигляді колодязя з відром.



Вознесенівський парк

На території парку часто відбуваються ярмарки, фестивалі, концерти та різноманітні цікаві заходи. Містяни приходять сюди відпочити, насолодитися мальовничою природою та навіть організовують тут різні фотосесії.

Площі та проспекти

Фестивальна площа – серце Запоріжжя. Тут вирує яскраве життя, тому й не дивно що площа отримала таку назву. Головною її окрасою є музичний фонтан, який ввечері красиво підсвічується і злітає вгору струменями води під музику.

На площі часто відбуваються святкові концерти, конкурси, мітинги та встановлений парк атракціонів для дітей. Поруч з нею є чимало кафе, готелів, ресторанів, збудовано великий торговий комплекс. Фестивальна площа – центр культурного життя Запоріжжя, погуляти якою повинен кожен турист.



Світломузичний фонтан на Фестивальній площі

Соборний проспект вважається одним з найдовших у Європі, адже він тягнеться на 11 кілометрів. Проспект є центральною магістраллю Запоріжжя. Він розпочинається від Привокзальної площі поруч із залізничним вокзалом і закінчується Запорізькою площею поблизу Дніпровської ГЕС. Майже на кожному кроці вздовж вулиці розташовані безліч різноманітних площ, фонтанів і пам'ятників.



Соборний проспект

Дитяча залізниця

Дитяча залізниця у Запоріжжі – не тільки пізнавальний для дітей об'єкт, але і чудове місце для спільного відпочинку дорослих і дітей. Її маршрут тягнеться на 8-9 кілометрів, і це найдовша дитяча залізниця України. Під час мандрівки потяг проїжджає тунель, а з вікон можна роздивитися цікаві місця Запоріжжя.



Дитяча залізниця у Запоріжжі

Також дітлахи на території комплексу біля головної станції можуть відвідати зоопарк, тераріум, зимовий сад та акваріум. Залізниця функціонує цілий рік, тому прокататися на поїзді можна навіть взимку.

Де знайти: вулиця Привокзальна, 1.

Ложе та лава примирення

У Запоріжжі мандрівники мають можливість побачити унікальні і дуже незвичні арт-об'єкти. Так, у 2014 році тут з'явилася цікава скульптура, яка отримала назву "Лава примирення". Це звичайна лавочка дугоподібної форми з незвичайним сидінням. Люди, які сідають на неї, по інерції сповзають один до одного. Тому скульптуру називають символом єднання.



Лава примирення

Де знайти: встановлена на бульварі Шевченка.

Згодом у місті встановили ще одну скульптуру, яка має на меті примирити людей, що посварилися – "Ложе примирення". На ліжку вигравіювано різними мовами напис "Я тебе кохаю". Воно нагадує розгорнуту книжку, сторінки якої дещо підняті – розраховано на ефект підштовхування одне до одного.



Ложе примирення

Де знайти: у парку на вулиці Рубана.