DJ NANA знялась в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю: пристрасні фото 18+

Екссолістка попгурту NikitA Анастасія Кумейко, яка відома під псевдонімом DJ NANA, стала обличчям нової обкладинки чоловічого глянцю XXL Ukraine. Артистка позувала у чуттєвій зйомці. У пікантних образах їй вдалося оголити тіло та засвітити апетитні форми.

DJ NANA прикрасила першу digital-обкладинку журналу XXL Ukraine, чим поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Сексапільна брюнетка обожнює епатувати своїми яскравими та відвертими сценічними образами. Проте у цій фотосесії вона показала свою жіночність та сексуальність.

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Для зйомки вона приміряла одразу кілька пікантних вбрань, кожне з яких було гарячіше за попереднє. На обкладинці глянцю вона позувала у блідо-фіолетовому плащі на голе тіло з відкритим декольте, одразу ж продемонструвавши свій розкішний великий бюст. Лінію талії підкреслив блискучий пояс, а розріз дозволив засвітити й стрункі ноги. Недбала зачіска та макіяж теплих відтінків додав еротичності кадру.



DJ NANA знялась в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю / Фото: Instagram / @anastasia_domination

Інші look DJ NANA були не менш пристрасні. Вона приміряла мереживну білизну, бюстгальтер якої ледь прикрив груди, з підборами, накинувши прозорий плащ. Також зірка позувала у високих трусиках та чорному корсеті з глибоким вирізом і сіточкою у зоні декольте. Проте найвідвертішими стали фото, на яких DJ NANA зображена оголеною, ледь прикривши тіло шовковим халатом, та у сукні з камінням, яка також дозволила розгледіти тендітні лінії її фігури.

Попри таку відкритість на фото знаменитість зазначила, що не погодилася б на еротичні сцени у кіно попри свою любов до зйомок. Їй хочеться втілювати на екрані відчайдушних та сміливих героїнь.

Хотілося б роль, де можна показати фізичну підготовку і акторську гру. Досвід драматичної ролі у мене вже був. Вперше зіграла в кліпі "Полонений" у Олександра Пономарьова, і, можу сказати, що все не так легко, як це здається на перший погляд,

– зауважила DJ NANA.



DJ NANA знялась в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю / Фото: XXL Ukraine



DJ NANA знялась в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю / Фото: XXL Ukraine DJ NANA знялась в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю / Фото: XXL Ukraine