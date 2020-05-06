Для школярів проведуть онлайн-випускний: серед гостей свята Леді Гага, гурт BTS та Барак Обама

Зважаючи на карантинні обмеження, спричинені пандемією коронавірусу, всі найближчі масові заходи скасовано. Серед них опинилися й випускні бали школярів по всьому світу. Для випускників вигадали цікаву альтернативу – онлайн-вечірку з Леді Гагою, гуртом BTS, а напутню промову виголосить Барак Обама.

Організатором онлайн-випускного став відеохостинг YouTube, який 6 червня збере перед екранами випускників з усього світу. Про ініціативу інформує сайт The Verge.

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Аби підбадьорити колишніх учнів, які прощаються зі своїм шкільним життям та розпочинають дорослий самостійний шлях, представники компанії вирішили запросити на онлайн-свято зірок першого ешелону. Гостями свята стануть Барак Обама з першою леді США Мішель, іменита Леді Гага, південнокорейський гурт BTS, який став проривом у жанрі K-pop, генеральний директор Google Сундар Піхай та пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай. Всі вони виголосять свої напутні промови, а музиканти потішать випускників й своєю творчістю.

Безсумнівно, жоден випускний не обходиться без вечірки, на якій запалюватимуть співачки Алісія Кіс, Келлі Роуленд, акторки Зендея та Керрі Вашингтон, а також популярні американські блогери. Детальну програму свята планують оголосити 17 травня.

Варто зазначити, що віртуальні випускні активно відбуватимуться й з ініціативи інших додатків та онлайн-платформ.