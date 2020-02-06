Джіджі Хадід знялася для британського Vogue: стильні образи моделі

24-річна американська супермодель виборює ім'я однієї з найуспішніших красунь сучасності не лише на престижних подіумах, а й під час фешн-зйомок. Джіджі Хадід позувала у класичних образах для березневого номеру престижного глянцю.

Одна з найпопулярніших моделей сучасності прикрашає обкладинки найвідоміших видань. Джіджі Хадід й у буденному житті демонструє беззаперечний стиль та власним гардеробом диктує тренди для модниць у всьому світі. Під час фешн-зйомок за бездоганні образи зірки відповідають імениті стилісти, які на відмінно виконують свою роботу.

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Джіджі Хадід прикрасила сторінки британського Vogue. Красуня постала у стриманому класичному вбранні оверсай, що додало світлинам зухвалості. Серед образів, які приміряла модель, мішкуваті костюми чорного та пісочного кольорів, total blue look з об'ємними джинсами та широкою чоловічою сорочкою.

Одним з найекстравагантніших став аутфіт, який поєднав шорти в "баскетбольному" стилі зі світлим топом, кремовим піджаком та високими спортивними шкарпетками. Завершили образ стильні червоні капці з камінням.



Джіджі Хадід для британського ​Vogue / Instagram / @gigihadid

Проте чи не найбільший захват викликали більш пікантні кадри. На одному з них Джіджі позує у довгій білі сорочці, прикрасивши недбалу зачіску камінням. Вбрання дозволило моделі оголити стрункі ноги.



Джіджі Хадід для британського ​Vogue / Instagram / @gigihadid

На особистій сторінці в інстаграмі автор зйомки опублікував гарячий кадр, на якому дівчина зображена у самих лише джинсах. Свій спокусливий бюст красуня прикрила руками, відкинувши волосся назад. Такий відвертий знімок вкотре підкреслив стрункість зірки та її бездоганне тіло.



Джіджі Хадід для британського ​Vogue / Instagram / @zoeghertner