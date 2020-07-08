Американська модель Емілі Ратажковскі вкотре приголомшила прихильників яскравим та неординарним образом. Зірка полюбляє поставати перед камерою в еротичних аутфітах. Чергові сексуальні знімки також не залишилися без уваги її численної публіки.

Серія спокусливих кадрів з'явилася на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі. Саме там вона радує свою майже 27-мільйонну аудиторію підписників новими сексуальними публікаціями.

Читайте також У прозорому костюмі: Емілі Ратажковскі похизувалась тілом на вулицях Нью-Йорка – курйозні фото

Емілі не соромиться поширювати навіть найвідвертіші фотографії. Вона неодноразово позувала повністю оголеною, прикриваючи інтимні зони руками. Під час еротичної зйомки на рожевому дивані Ратажковскі зробила декілька селфі, якими завела мережу.

28-річна модель зображена у чорному прозорому бюстгальтері. Також бачимо на ній прозору сукню ніжно-рожевого кольору з розстебнутими ґудзиками. Такий look дозволив улюблениці мільйонів похизуватися своїми оголеними грудьми.

Біляве волосся вона зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма, які спадали на обличчя. Американська знаменитість зробила макіяж у світлих відтінках, а вії нафарбувала чорною тушшю, чим гарно підкреслила очі.



Емілі Ратажковскі у прозорій білизні та блузці / Instagram / @emrata



Сексуальна Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі продемонструвала еротичний образ / Instagram / @emrata