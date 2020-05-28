Гаряча Демі Роуз засвітила пишні оголені груди: фото 18+

Модель Демі Роуз невпинно ділиться світлинами з еротичних фотосесій, які влаштовує вдома. Вона показала чергове сексуальне фото, де засвітила оголені пишні груди.

Демі Роуз неодноразово доводила, що є не лише зіркою британського модельного бізнесу, а й однією із найвідвертіших моделей сучасності. Ледь не щодня вона ділиться спекотними знімками зі своєю 14-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі.

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На черговій фотографії Демі вкотре похизувалася оголеними формами. Судячи з геолокації, світлина була зроблена у лондонській квартирі моделі, де вона перебуває в ізоляції. Знаменитість зображена, сидячи на підвіконні, і тримає у руках свого домашнього улюбленця. Також бачимо, що вікно відчинене.

Роуз позує у коротких шортиках білого кольору, які прикривають її апетитні сідниці. На голові у неї бачимо білу панаму. А от пишні груди зірка повністю оголила і лише прикрила соски різнокольоровими наклейками у формі сердечок. Волосся модель вклала у легенькі локони, а на обличчі зробила макіяж із чорними стрілками на повіках та коричневим блиском на губах.

Також привертає увагу її пристрасний погляд. Таке фото швидко розбурхало мережу. Користувачі вподобали його майже пів мільйона разів та залишили сотні коментарів.



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose