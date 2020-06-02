На початку березня цьогоріч один з найпопулярніших попгуртів українського шоу-бізнесу "Время и Стекло" оголосив про завершення спільної музичної кар'єри. Прощальний тур Наді Дорофєєвої та Позитива довелося перенести через пандемію коронавірусу. Артисти оголосили нові дати останніх концертів.

Розпад гурту "Время и Стекло" став справжнім шоком для багатомільйонної армії прихильників. Проте учасники колективу Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній, який більш відомий під псевдонімом Позитив, вирішили попрощатися з фанами та наступні півроку провести в гастрольному турі "Фінальні титри". Проте спалах коронавірусу завадив планам артистів, тому вони анонсували нові дати концертів на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Допис з'явився у мережі сьогодні, 2 червня. Прощальний тур мав би розпочатися у травні цьогоріч, проте загальнонаціональний карантин в Україні завадив його старту. "Время и Стекло" перенесли концерти на два місяці й планують з'явитися на сцені вже на початку вересня. На жаль, виконавці повідомили, що виступи в Чернівцях та Ужгороді довелося зовсім скасувати.

Що відомо про розпад гурту "Время и Стекло"?

Артисти повідомили про завершення існування колективу після 10 років на сцені 11 березня. Надя Дорофєєва та Позитив напередодні випустили прощальний трек "Навсегда/Никогда", у кліпі до якого показали історію свого успіху. Наступного дня вони записали зворушливе відео для шанувальників, яким оголосили про розпад та зазначили, що продовжать свої шляхи як самостійні виконавці.

Слід зауважити, що термін контракту "Время и Стекло" завершився 2015 року, але музиканти продовжили його ще на 5 до 2020 року. Кар'єра гурту була пов'язана з продюсерським центром MOZGI Entertainment, який очолюють Потап – Олексій Потапенко, та його ексдружина Ірина Горова. Вони зізналися, що колектив розкрив їх як продюсерів, а учасники стали для них по-справжньому близькими.

Дивіться прощальне відео гурту "Время и стекло":