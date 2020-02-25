Гурт Go_A відреагував на проблеми зі звуком під час Нацвідбору на Євробачення-2020

Сьогодні, 25 лютого, представники України на Євробачення-2020 дали свою першу прес-конференцію після перемоги на Національному відборі. Гурт Go_A відреагував гучний скандал з технічними несправностями, який розгорівся після фіналу конкурсу.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2020 відзначився резонансним скандалом. Гурт TVORCHI звинуватив організаторів у непрофесійності через технічні несправності зі звуком під час свого виступу. За словами соліста Джеффрі Кенні, він чув у навушнику лише себе, а не музику треку. Згодом з'ясувалося, що подібні проблеми відчули й інші артисти – KRUTЬ, Джамала та Тіна Кароль.

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Водночас під час прес-конференції журналісти поцікавилися, чи не став поганий звук на заваді переможцям гурту Go_A. Музиканти зазначили, що прямий ефір передбачає чимало суттєвих деталей, з якими їм не доводилося стикатися навіть під час живих виступів. Проте колектив зумів підлаштуватися під нововведення та гідно виступити у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020.

Розумієте, відеозйомка – це специфічний процес. Звичайно, треба звикнути до звуку, який там. Але я не можу сказати, що у нас був поганий звук. У нас все пройшло нормально. Не так, як на наших концертах, не так, як ми звикли працювати, але підлаштувалися і змогли,

– прокоментувала фронтвумен гурту Катерина Павленко.

Що відомо про скандал з колективом TVORCHI?

Одразу після фінального шоу гурт TVORCHI звинуватив організаторів Національного відбору на Євробачення-2020 у непрофесійності. Соліст Джеффрі Кенні заявив, що під час виступу в півфіналі та фіналі він не чув музики синглу Bonfire – голос беквокалістів в навушниках лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Колектив не приховував свого обурення і запевнив, що більше ніколи не повернеться на сцену Національного відбору.

Організатори конкурсу не забарилися з відповіддю, зазначивши, що насправді у гурту TVORCHI була справна апаратура, і звук був. За словами музичного продюсера шоу Руслана Квінти, солісту TVORCHI Джеффрі Кенні просто бракує досвіду живих виступів. Саме тому артист випав з тональності і показав нестабільний вокал. Подібні моменти ставалися на всіх етапах відбору.

Пряма трансляція прес-конференції гурту Go_A: дивіться відео онлайн