За коміксами Marvel створили серіал "Хелстром": перші кадри
Любителі коміксів Marvel в очікуванні новинки кіно: у Голлівуді зняли серіал із назвою "Хелстром" (Helstrom). Наразі у мережі опублікували перші кадри нової стрічки, які привернули увагу глядачів.
За офіційними даними, серіал складатиметься з 10 епізодів та вийде на стрімінговій платформі Hulu. Очікується, що прем'єра "Хелстрому" пройде у жовтні 2020 року.
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Сюжет нового серіалу автори проєкту запозичили з коміксів Marvel, тому глядачі побачать видовищний екшн з фантастичною історією. Головні герої "Хелстрому" – діти могутнього серійного вбивці та божевільної жінки. Деймон і Анна Хелстроми мають надприродні здібності, які намагаються самотужки вивчити.
Коли діти виростають, вони знаходять собі роботу для прикриття. Та у вільний час вони вистежують та знищують "найгірших представників людства". Та яка подія дещо змінить будні головних героїв – глядачі дізнаються вже восени 2020 року.
Наразі у мережі з'явились кілька офіційних кадрів, на яких постали головні актори серіалу "Хелстром". У стрічці ролі отримали:
- Том Остін – Деймон Хелстром, працює професором етики та намагається врятувати своїх близьких
- Сідні Леммон – Анна Хелстром, керує аукціоном, вбиває тих, хто шкодить іншим
- Елізабет Марвел – Вікторія Хелстром, мама головних героїв
- Аріана Герра – агент, яка допомагає головним героям
Серіал "Хелстром" / Фото Hulu
Головні герої серіалу "Хелстром" / Фото Hulu
Серіал "Хелстром" вийде у прокат у жовтні / Фото Hulu