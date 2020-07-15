Любителі коміксів Marvel в очікуванні новинки кіно: у Голлівуді зняли серіал із назвою "Хелстром" (Helstrom). Наразі у мережі опублікували перші кадри нової стрічки, які привернули увагу глядачів.

За офіційними даними, серіал складатиметься з 10 епізодів та вийде на стрімінговій платформі Hulu. Очікується, що прем'єра "Хелстрому" пройде у жовтні 2020 року.

Дізнавайсь також Серіал "Корона" продовжать на 6 сезон: чому в ньому не буде Меган Маркл

Сюжет нового серіалу автори проєкту запозичили з коміксів Marvel, тому глядачі побачать видовищний екшн з фантастичною історією. Головні герої "Хелстрому" – діти могутнього серійного вбивці та божевільної жінки. Деймон і Анна Хелстроми мають надприродні здібності, які намагаються самотужки вивчити.

Коли діти виростають, вони знаходять собі роботу для прикриття. Та у вільний час вони вистежують та знищують "найгірших представників людства". Та яка подія дещо змінить будні головних героїв – глядачі дізнаються вже восени 2020 року.

Наразі у мережі з'явились кілька офіційних кадрів, на яких постали головні актори серіалу "Хелстром". У стрічці ролі отримали:

Том Остін – Деймон Хелстром, працює професором етики та намагається врятувати своїх близьких

Сідні Леммон – Анна Хелстром, керує аукціоном, вбиває тих, хто шкодить іншим

Елізабет Марвел – Вікторія Хелстром, мама головних героїв

Аріана Герра – агент, яка допомагає головним героям



Серіал "Хелстром" / Фото Hulu



Головні герої серіалу "Хелстром" / Фото Hulu



Серіал "Хелстром" вийде у прокат у жовтні / Фото Hulu