Християнський гіп-гоп: гурт Жадана "Лінія Маннергейма" зіграє у Києві

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Гурт вирушає в новий концертний тур містами України
Гурт вирушає в новий концертний тур містами України / 24 канал

Від поетики псалмів до ритміки танцполів! Незвичний харківський музичний проект "Лінія Маннергейма" кияни почують вже цієї п'ятниці, 23 листопада, у столичному клубі "Mezzanine".

"Лінія Маннергейма" – це спільний проект Сергія Жадана, Олега Каданова, Євгена Турчинова. Каданов відомий за участю в гурті "Оркестр Че", а Турчинов з Жаданом разом грають у колективі "Жадан і собаки".

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У листопаді "Лінія Маннергейма" вирушає в новий концертний тур містами України. Харків'яни будуть презентувати новий сингл "Бої без правил", який записали влітку цього року.

Відеокліп опублікували на офіційному YouTube-каналі гурту 14 листопада. Він зроблений на пісню "Ісус із Назарета", яка ввійшла у другий студійний міні-альбом "Бої без правил".

Лінія Маннергейма – Ісус із Назарета: дивіться відеокліп

Відео зроблено на підтримку другого альбому "Бої без правил", що з’явився на початку вересня та є зразком вітчизняного християнського хіп-хопу. Зйомки відео відбувались в кінці серпня на території Харкова.

Крім музикантів гурту, у кліпі з'являються актори Михайло Озеров і Дмитро Петров. Також вперше на екрані з'являється Марія Жадан. Артисти присвятили відеоролик всім загиблим у вуличних перестрілках.

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Свій стиль музиканти характеризують як "християнський гіп-гоп". У нових треках вони продовжують говорити про головне – віру, стійкість і готовність відповідати за власні слова та вчинки.

Що відомо про гурт "Лінія Маннергейма"? Це музичний експериментальний проект, створений рік тому харків'янами Сергієм Жаданом, Олегом Кадановим ("Оркестр Че", "Мантри Керуака") та Євгеном Турчиновим ("Собаки в Космосі", "Барабашоу"). Проект поєднує в собі атмосферне гітарне та електронне звучання й глибоке текстове наповнення.

Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Анонс Музика Сергій Жадан
Джерело: 24 канал
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