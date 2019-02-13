Інститут кольору Pantone обрав головні кольори сезону осінь-зима 2019

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Pantone обрав головні кольори сезону осінь-зима 2019
Pantone обрав головні кольори сезону осінь-зима 2019 / www.gettyimages.com

Представники інституту Pantone презентували нову палітру наймодніших кольорів сезону осінь-зима 2019 року.

Наймодніші кольори осені 2019 року опубліковано на офіційному сайті інституту Pantone.

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У грудні 2018 року в інституті Pantone представили головний колір 2019 року. Ним став Living Coral – кораловий колір із золотистим підтоном.

Разом з цим експерти інституту кольору визначають найактуальніші відтінки кожного сезону. В палітрі актуальних відтінків на сезон осінь-зима 2019 представлено 12 основних кольорів, а також 4 додаткових класичних нейтральних тони.

Палітра кольорів Pantone осінь-зима 2019


Перець чилі / Червоний мотоцикл / Crème de Pêche / Рожевий персик


Цегляна дорога / Фруктовий голуб / Цукровий мигдаль / Темний чеддер


Галактичний синій / Мідний купорос / Помаранчевий тигр / Еден

Класична палітра


Солодка ваніль / Вечірній синій / Голуб / Гуакамоле

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Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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