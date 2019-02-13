Інститут кольору Pantone обрав головні кольори сезону осінь-зима 2019
Представники інституту Pantone презентували нову палітру наймодніших кольорів сезону осінь-зима 2019 року.
Наймодніші кольори осені 2019 року опубліковано на офіційному сайті інституту Pantone.
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У грудні 2018 року в інституті Pantone представили головний колір 2019 року. Ним став Living Coral – кораловий колір із золотистим підтоном.
Разом з цим експерти інституту кольору визначають найактуальніші відтінки кожного сезону. В палітрі актуальних відтінків на сезон осінь-зима 2019 представлено 12 основних кольорів, а також 4 додаткових класичних нейтральних тони.
Палітра кольорів Pantone осінь-зима 2019
Перець чилі / Червоний мотоцикл / Crème de Pêche / Рожевий персик
Цегляна дорога / Фруктовий голуб / Цукровий мигдаль / Темний чеддер
Галактичний синій / Мідний купорос / Помаранчевий тигр / Еден
Класична палітра
Солодка ваніль / Вечірній синій / Голуб / Гуакамоле