Світське левиця продовжує вражати публіку своїми образами. Кім Кардашян поширила в мережі зухвале селфі, де показала свої оголені пишні груди.

Представниця телесімейства перебуває в центрі уваги після того, як її чоловік Каньє Вест заявив про намір стати президентом Сполучених Штатів Америки. Він змагатиметься за місце глави держави вже цього року. А поки що ймовірна перша леді США ділиться на особистій сторінці в інстаграмі спекотними світлинами.

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Кім полюбляє підкреслювати обтислим одягом свої апетитні форми. Ледь не на кожному фото вона демонструє свою сексуальність та спокусливість. Зірка знає, як привернути увагу громадськості та викликати активні обговорення навколо своєї особистості.

Образ Кім Кардашян

На черговому звабливому кадрі Кім постала у короткому топі яскравого оранжевого кольору. Вона розстебнула його так, щоб показати пишні оголені груди. Таке вбрання завело мережу та менш, ніж за добу фоловери вподобали його понад три з половиною мільйони разів.

Нещодавно Кардашян вразила зміною іміджу. 39-річна засновниця бренду KKW Beauty пофарбувала волосся у червоний колір. На світлині бачимо, що американська знаменитість зібрала його у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма, які спадали на обличчя.

Зірка приголомшила шанувальників насиченим макіяжем. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями та додала ідеальні чорні стрілки. На губах у Кім бачимо коричневу матову помаду.



Кім Кардашян похизувалася пишними грудьми / Instagram / @kimkardashian