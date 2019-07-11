Кім Кардашян опублікувала нове фото двомісячного сина Псалма: зворушливий знімок

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Нещодавно сурогатна матір народила четверту дитину для 38-річної телезірки Кім Кардашян і 42-річного репера Каньє Веста. Новоспечена матуся намагається не надто часто хизуватися світлинами новонародженого Псалма, однак інколи вона тішить своїх фанатів зворушливими кадрами.

Американська Instagram-діва Кім Кардашян два місяці тому, 10 травня, стала мамою вчетверте. Через проблеми зі здоров'ям вона не могла вагітніти, тому сина для неї та Каньє Веста народила сурогатна матір. Від того часу, коли Псалм з'явився на світ, зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" показала його лише кілька разів, тому нове фото зачарувало її прихильників.

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Свіжий кадр Кім Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Псалм на фото мило усміхається, лежачи в дитячій колисці.

Я хочу сказати, що мій маленький Псалм такий солодкий,
– прокоментувала милий кадр Кім Кардашян.

Син Кім Кардашян
Син Кім Кардашян Псалм / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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