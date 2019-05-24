Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни

З приходом теплої пори хочеться більше мандрувати. А під час мандрів дуже хочеться побачити прекрасну панораму міста. Вже 26 травня Київ святкуватиме День міста, тому LifeStyle 24 пропонує гостям міста та й самим киянам помилуватися Києвом з висоти пташиного польоту. Адже ми знаємо найцікавіші та небанальні варіанти.

Щит Батьківщини-матері

Адреса: вул. Лаврська, 24

Телефон: (044) 285-94-52

Ціна: 300 грн

Час роботи: з 10:00 до 18:30



Сюди не пускають тих, хто боїться висоти

Оглядовий майданчик для справжніх любителів екстриму! На відомому монументі Батьківщина-мати (висота якого 102 метри) туристам пропонують піднятися на щит.

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Він розташований на висоті 91 метр. Піднімають туди ліфтом, який їде під кутом. Побувати на оглядовому майданчику одночасно зможе лише двоє людей і інструктор. Ціна такого задоволення – 300 гривень з людини.

Якщо погода буде вітряна, піднятися вам не дозволять. З неприємного: про це не повідомляють по телефону. Крім того, декомунізувати треба не лише сам монумент, але й обслуговуючий персонал. Бо працюють вони у кращих традиціях СРСР.

Тут є ще один оглядовий майданчик. На висоті 37 метрів. Він повністю зашитий сіткою і безпечний, тут встановлено 2 біноклі. І коштує це всього 50 гривень, вам навіть зроблять мінімальну екскурсію. Працює він на годину довше за екстремальний оглядовий майданчик.

Дзвіниця на Лаврі

Адреса: вул. Лаврська, 21

Ціна: 50 грн вхід на територію Лаври + 65 грн вхід на дзвіницю

Час роботи: з 9:00 до 19:00, щодня



Ще нещодавно майданчик був на ремонті

Потрапивши в Київ, варто сходити погуляти у Києво-Печерську лавру. Тут можна піднятися на Лаврську дзвіницю і оглянути місто з висоти 96,5 метрів! Оглядовий майданчик працює з 2015 року, до того він 10 років був на реставрації.

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Вам знадобиться трохи наполегливості, адже треба буде подолати 185 сходинок. Будьте готові до того, що лавра поки належить Московському патріархату і настрій прихожан тут панує відповідний.

Софійська дзвіниця

Адреса: Софійська площа

Ціна: 20 грн для дорослих, 10 грн для дітей

Час роботи: щодня 09:00 до 19:00



Прекрасна панорама у центрі міста

Тут теж був закритий вхід до 2015 року. Однак зараз усі охочі мають можливість оглянути Київ з висоти 76 метрів! На вас чекає вся краса архітектури центру столиці, а також далекі панорами Лівого берегу.

Замкова гора

Адреса: у бік від Андріївського узвозу треба піднятися по металевих сходах

Ціна: безкоштовно



Для любителів старого Києва

А це, мабуть, найпопулярніший оглядовий майданчик у старій частині Києва. Абсолютно безкоштовно зможете помилуватися Андріївською церквою, узвозом, прекрасним Подолом.

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Дах ЖК "Олександрівський"

Адреса: прос. В. Лобановського 4А

Телефон: 098 365 78 78, 063 539 78 78, 0 44 228 56 78

Ціна: 50 грн/год з людини (біноклі, чай/кава, плед і вай-фай включені у вартість).

Час роботи: з 12 до 22



Тут дуже просторо

Чудове місце з прекрасною панорамою. Тут є бінокль, крісла, дивани і доволі багато місця. Однак, варто зателефонувати наперед, чи працює дах. Адже його час від часу здають у повну оренду для культурних заходів, святкувань весіль чи днів народжень. Коштує така оренда 6-7 тисяч.

Дах недобудови

Адреса: вул. Семашко навпроти буд. 8



Для тих, хто любить нові райони столиці

Тут ви не отримаєте жодних послуг. Зате потрапити сюди можна абсолютно безкоштовно і цілодобово! Прекрасне місце, щоб помилуватися заходом чи сходом сонця. З даху 25-поверхової недобудови перед вами відкриється панорама Святошинського району.

Романтична вечеря на даху

Адреса: прос. Шумського 5

Телефон: +38 093 549 54 54

Ціна: від 900 грн

Час роботи: цілодобово



Чудова ідея для побачення

А от якщо ви прихильник комфортного відпочинку – вам пряма дорога на Березняки. Тут на даху будинку влаштовують романтичні побачення. До ваших послуг – закритий дах та крита альтанка з декораціями. На ваш вибір романтична вечеря та інші вау-ефекти.

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Тут також можна відсвяткувати день народження. Але є обмеження: максимум 7 людей і до 22:30. Коштує таке задоволення 1 000 грн в годину. До послуг клієнтів – меблі, декор, посуд.



Оглядові майданчики Києва / 24 Канал

Редакція 24 Каналу бажає вам незабутніх мандрівок та чудових панорам!