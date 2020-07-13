Відома британська модель Демі Роуз продовжує оголятися під час фотосесій. Вона оприлюднює фото, на яких постає у мінімальній кількості одягу, що ледь прикриває її пишні форми. На чергових світлинах зірка похизувалася оголеними грудьми.

Демі Роуз активно наповнює стрічку на особистій сторінці в інстаграмі еротичними світлинами. Вона смілива та впевнена в собі, неодноразово поставала перед камерою повністю оголеною та ніколи не соромилася своїх пишних форм. Улюблениця мільйонів зробила їх своєю родзинкою та невпинно демонструє у відвертих аутфітах.

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У профілі зірки британського модельного бізнесу з'явилися спекотні знімки, на яких вона постала у крихітному бікіні, що ледве прикривало інтимні зони. Яскравості кадрам додавали кольори вбрання. Воно було яскравим та неабияк пасувало дівчині. На двох фотографіях Демі похизувалася пишними грудьми та оголеними сідницями, що розбурхало мережу та викликало ажіотаж серед підписників моделі.

Вона доповнила відвертий літній образ величезними сережками-кільцями, які були оздоблені різнокольоровим камінням. На обличчі зробила бездоганний макіяж із коричневою помадою на губах. Увагу привертає також волосся Демі Роуз. Ймовірно, вона пофарбувала його в темніший колір та зробила фірмову зачіску, вклавши в локони.

Сексапільна Демі Роуз у мінібікіні / Instagram / @demirose



Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями / Instagram / @demirose