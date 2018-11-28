Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак

Ось і підбігає до свого завершення 2018 рік. Визначні фестивалі, концерти та виставки залишаються позаду, однак не менш ефектні та насичені події очікують на вас у грудні! Не гайте часу і починайте планувати свої яскраві святкові вихідні разом з рідними та друзями.

Грудень-місяць наповнений величезною кількістю незабутніх подій, які підійдуть для святкування як зі своїми дітьми, так і з ровесниками, які мають різі вподобання. Обирайте те, що до душі і нехай передноворічна атмосфера буде присутньою у вашому серці протягом всього місяця!

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Афіша подій у Києві на грудень

Modeselektor

Нічний клуб "Secret place"

1 грудня, 22:00

699-1300 гривень

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Культовий електронний дует з Берліна завітає в столицю України, щоб відіграти свій потужний концерт. Сценічні виступи Modeselektor стають втіленням справжнього гармонії електронної музики та медіа-арту. Музичний колектив є не лише близьким по музичному стилю та життєвих принципах до Саші Рингу з Apparat та музикантів з тріо Moderat, а вони ще й є чудовими друзями. Приходьте на виступ – ви точно не пожалкуєте!



Modeselektor

Uriah Heep

Національний палац мистецтв Україна

6 грудня, 19:00

849-2190 гривень

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Відомий британський рок-гурт Uriah Heep за свої 49 років творчості зумів побачити багато. Але єдине, що не змінилось за майже півстоліття – це безмежна любов до музики. Незмінний фронтмен групи Кен Хенслі продовжує відігравати грандіозні концерти по всьому світу, надалі просуваючи свою творчість не лише серед старшого покоління, а й серед молоді. Обов'язково завітайте на концерт музинтів, адже для фанатів року – Uriah Heep це справжній канон свого жанру.



Uriah Heep

ONUKA

Нічний клуб "Stereo Plaza"

7 грудня, 19:00

600 гривень

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Культова українська виконавиця ONUKA, яка збирає величезні зали слухачів по всій Україні, відіграє свій черговий концерт у Києві 7 грудня. Поєднуючи народні мотиви та сучасні жанри, артистка зачаровує не лише українського слухача, а й іноземного. Та й не дивно, адже вона влаштувала справжній перформенс на спеціальному виступі в якості гостя на "Євробаченні-2016", що відбувався в Україні. Анонсований концерт буде присвячений презентації нового альбому MOZAЇKA, що вийшов 22 березня.



ONUKA

Акваріум, ювілейний тур – БГ 65

Нічний клуб "Stereo Plaza"

8 грудня, 20:00

590-2490 гривень

Придбати квитки

Російський поет та музикант Борис Гребенщиков у свої 65 продовжує виступати з гуртом "Акваріум" та давати концерти. В честь свого ювілею, який він відзначив 27 листопада, виконавець вирішив завітати в Україну. Мало не кожен житель СНГ знає такі пісні Гребенщикова як "Не витрачай час", "Для тих хто закоханий" і "Двері Трави", на честь якої було названо концертну програму. Хто бажає відчути східну версію реггі та подих палючого сонця Махачкали – вам обов'язково варто завітати на цей концерт.



Акваріум, ювілейний тур – БГ 65

Зимова Країна на ВДНГ

Національний експоцентр України "ВДНГ"

8-10 грудня

Вхід на територію парку вільний

Вже третій рік поспіль зимовий парк на ВДНГ тішить киян своєю насиченою програмою. Серед найпопулярніших розважальний локацій у "Зимовій Країні на ВДНГ" можна буде побачити: міську резиденцію всесвітньо відомої фабрики ялинкових прикрас "Клавдієво", квест-павільйон "Дім інтерактивних пригод", експозицію "Льодовиковий період" та "Замок крижаних скульптур". Окрім цього туристи та жителі столиці зможуть завітати на одну з найбільших у місті ковзанок, потішитись на драйвових тюбінгових гірках, стати гостем Резиденції Діда Мороза, а також придбати святкові сувеніри та поїсти смачних ласощів на ярмарку "Корпорація подарунків та багато інших розваг.

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Зимова Країна на ВДНГ

ДахаБраха, Заключний концерт всеукраїнського туру

Міжнародний центр культури і мистецтв

12 грудня, 19:30

1250-1950 гривень

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Знаменитий український музичний етно-гурт завершує свій тур Україною. Відігравши декілька вражаючих концертів в головних містах країни, музиканти влаштують ще один ефектний перформанс в Міжнародному центрі культури і мистецтв. Їхня музика пронизує найпотаємніші куточки серця, а українські мотиви мають властивість занурювати слухачів як у глибокий сум, так і в неабияку радість. Через те, що гурт було створено у театральних стінах "Даху", вони так і залишились сповненими театральності в поєднанні з традиційною музикою.

Winterra. Легенда казкового краю

Національний експоцентр України "ВДНГ"

14 грудня, 19:00

265-990 гривень

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Дивовижне вірутальне шоу "Winterra. Легенда казкового краю" у грудні зачарує вас не менше, ніж знамениті постановки "Вартові Мрій" та "Дім Таємничих пригод". У новому шоу творці розкажуть історію маленького хлопчика, молодший брат якого потрапляє до крижаного королівства Winterra і кличе на допомогу, тому що не може вибратись звідти. Темний край, сповнений жаху і мороку, став таким через зневіру дітей у справжні дива. І тому лише той, хто зможе зламати цю темну магію, визволить королівство і себе з пітьми. Шоу зачепить такі важливі теми як сім’я, віра і любов, тому цю постановку важливо буде побачити не лише дітям, а й дорослим.



Winterra. Легенда казкового краю

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Вагоновожатые

Концертний зал "Atlas"

16 грудня, 20:00

390-990 гривень

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На піснях українського музичного гурту "Вагоновожатые" виросло не одне покоління меломанів. Тепер вони презентують свій новий альбом "Референс", який окрім гарячої музики буде наповнений проникливими текстами фронтмена Антона Слєпакова. Але краще один раз почути їхню музику, ніж багато писати. Беріть своїх найкращих друзів та насолоджуйтесь гіпнотизуючим речетативом від музикантів.



Вагоновожатые

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Палац Спорту

18 грудня

390-790 гривень

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Всіма улюблений ліричний гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виступить з черговою концертною програмою та представлять свій останній альбом "Буду з тобою!", а також пісні зі своїх інших платівок. Щоб досягти успіху, їм довелось більше 10 років працювати над собою та своєю творчістю. Концерт у Палаці Спорту може стати найбільш масштабним за всю історію гурту. У ліричних композиціях ви знайдете себе і, можливо, навіть згадаєте про наболіле. Але не переймайтесь – український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не залишить вас байдужим і нагадає вам, ким ви є насправді.



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Академія бешкетників

Національний палац мистецтв Україна

22 грудня, 17:00

150-300 гривень

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Напевне, жоден прихильник новорічних свят не може уявити себе без відвідування головної ялинки країни у Національному палаці мистецтв "Україна". Там можна побачити не лише новорічну красуню, а й подивитись виставу разом із сім'єю. Цього року всіх жителів Києві здивують доброю та повчальною казкою "Академія бешкетників". Такий подарунок від талановитих митців стане чудовим наповненням напередодні низки свят!



Академія бешкетників

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New Year Hits

Національна музична академія України імені Петра Чайковського

23 грудня, 19:00

150-480 гривень

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Коли ж, як не у передноворічний свят слухати казкові мелодії Френка Сінатри, Бінга Кросбі та Ліндсі Стерлінг? Тому для киян підготували безпрограшну пропозицію! В Національній музичній академії протягом 2-х годин ви зможете послухати свої улюблені святкові джазові хіти та новорічно-різдвяні шлягери! Не обійдеться і без всесвітньо відомого мотиву української композиції "Щедрик", на якій виросло не одне покоління. Новорічна магія поруч!



New Year Hits

Тіна Кароль. Всі хіти

Національний палац мистецтв Україна

31 грудня, 19:00

200-2250 гривень

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Новорічна ніч стане незабутньою, якщо ви долучитесь до презентації нового альбому Тіни Кароль "Інтуїція". Протягом кількох годин ви зможете насолодитись не лише зворушливими хітами української артистки, а й зустріти Новий рік у колі таких же меломанів, як і ви! Окрім цього Тіна не залишить вас без всіма улюблених хітів, які прославили її на всю Україну та поза її межами. Хай ця новорічна ніч стане для вас особливою та незабутньою!



Тіна Кароль. Всі хіти