Любителька гастролей у Росії MARUV виконала у Москві пісню для Євробачення: фото

185 Читать новость на русском
MARUV
MARUV / Instagram / @maruvofficial

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун), відома скандалом на Національному відборі до Євробачення-2019, 5 квітня виступила на церемонії нагородження музичної премії "ЖАРА Music Awards" у Москві.

Артистка, яка днями презентувала відвертий кліп на пісню для Євробачення-2019, відправилася гастролювати на територію країни-агресора. Російський журнал Super опублікував знімок з виступу співачки в Instagram-Stories

Читайте також: Скандальна співачка MARUV після перемоги на премії YUNA поїхала в Росію

Так, MARUV виконала свій хіт "Siren Song", з яким мала отримала перемогу у Нацвідборі на Євробачення-2019.


MARUV / Instagram-Stories / @super.ru

Крім того, на премії засвітилася ще й одна російська гастролерка – співачка Ані Лорак, яка стала переможцем у номінації "Найкраще шоу".

 

Що відомо про участь MARUV у Нацвідборі Євробачення-2019

Після раптової відмови співачки TAYANNA від участі в Нацвідборі Євробачення-2019 організатори шоу запросили провокативну MARUV на вокальний проект. Та артистка відрізнялась від інших учасників не тільки епатажним стилем, але й гастролями в Росії, які вона публічно афішувала на офіційній сторінці в Instagram. Тоді MARUV зізнавалась, що це перші її сольні виступи в РФ, адже до цього вона вже виступала там, зокрема, на Чемпіонаті світу з футболу.

Однак такі резонансні деталі творчості співачки не повпливали на її участь у вокальному шоу. MARUV вийшла на сцену другого півфіналу, ошелешивши глядачів сексуальним вбранням і танцями. Перед виступом співачка презентувала відвертий ролик на пісню Siren Song, в якому постала оголеною у ванній з піною. Трек стрімко заполонив мережу, а після її виступу на Національному відборі люди запустили флешмоб із танцями під конкурсну пісню.

Дивіться провокативний кліп MARUV на пісню Siren Song: відео 18+

 

Зрештою, за результатами голосування зіркових суддів і глядачів, MARUV таки здобула перемогу. Та це був всього лише початок гучного скандалу, який розлетівся у мережі. Національна суспільна телерадіокомпанія України підготувала для співачки контракт, однак сторони не порозумілись у спірних питаннях. В НСТУ врахували цей досвід, тому в наступних роках обов'язковою умовою участі у Нацвідборі буде відсутність в артиста гастролей у Росії.

Після гучного скандалу довкола MARUV організатори першого етапу вокального шоу запропонували іншим вокалістам поїхати до Тель-Авіва. Однак ті один за одним відмовились. Тому жоден артист не вийде на сцену Євробачення-2019 під прапором України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

 

Самій же MARUV такий гучний скандал пішов на користь: її ім'я тепер знають всі меломани країни та Європи. Вона таки дала сольні концерти у Москві та Санкт-Петеребурзі. Перед виїздом до країни-агресора артистка отримала українську премію YUNA в 4 номінаціях "Найкращий електронний хіт", "Відкриття року", "Найкраща пісня іноземною мовою" та "Найкращий дует".

blog_ava
Зеленський vs Порошенко: хто завоює глядацьку аудиторію на дебатах?
сьогодні
4997
Теги: Новини Росії LifeStyle Ані Лорак MARUV Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9094
Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
5 квітня 21:02 Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
Наталя Боднар 748
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
5 квітня 20:18 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
388
Політичний стиль: як одяг кандидатів вплинув на результати голосування
5 квітня 18:32 Політичний стиль: як одяг кандидатів вплинув на результати голосування
Ірина Поліщук 1082
Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
5 квітня 16:00 Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
Юлія Михайлова 1867
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук