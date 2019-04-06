Любителька гастролей у Росії MARUV виконала у Москві пісню для Євробачення: фото

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун), відома скандалом на Національному відборі до Євробачення-2019, 5 квітня виступила на церемонії нагородження музичної премії "ЖАРА Music Awards" у Москві.

Артистка, яка днями презентувала відвертий кліп на пісню для Євробачення-2019, відправилася гастролювати на територію країни-агресора. Російський журнал Super опублікував знімок з виступу співачки в Instagram-Stories

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Так, MARUV виконала свій хіт "Siren Song", з яким мала отримала перемогу у Нацвідборі на Євробачення-2019.



MARUV / Instagram-Stories / @super.ru

Крім того, на премії засвітилася ще й одна російська гастролерка – співачка Ані Лорак, яка стала переможцем у номінації "Найкраще шоу".

Що відомо про участь MARUV у Нацвідборі Євробачення-2019

Після раптової відмови співачки TAYANNA від участі в Нацвідборі Євробачення-2019 організатори шоу запросили провокативну MARUV на вокальний проект. Та артистка відрізнялась від інших учасників не тільки епатажним стилем, але й гастролями в Росії, які вона публічно афішувала на офіційній сторінці в Instagram. Тоді MARUV зізнавалась, що це перші її сольні виступи в РФ, адже до цього вона вже виступала там, зокрема, на Чемпіонаті світу з футболу.

Однак такі резонансні деталі творчості співачки не повпливали на її участь у вокальному шоу. MARUV вийшла на сцену другого півфіналу, ошелешивши глядачів сексуальним вбранням і танцями. Перед виступом співачка презентувала відвертий ролик на пісню Siren Song, в якому постала оголеною у ванній з піною. Трек стрімко заполонив мережу, а після її виступу на Національному відборі люди запустили флешмоб із танцями під конкурсну пісню.

Дивіться провокативний кліп MARUV на пісню Siren Song: відео 18+

Зрештою, за результатами голосування зіркових суддів і глядачів, MARUV таки здобула перемогу. Та це був всього лише початок гучного скандалу, який розлетівся у мережі. Національна суспільна телерадіокомпанія України підготувала для співачки контракт, однак сторони не порозумілись у спірних питаннях. В НСТУ врахували цей досвід, тому в наступних роках обов'язковою умовою участі у Нацвідборі буде відсутність в артиста гастролей у Росії.

Після гучного скандалу довкола MARUV організатори першого етапу вокального шоу запропонували іншим вокалістам поїхати до Тель-Авіва. Однак ті один за одним відмовились. Тому жоден артист не вийде на сцену Євробачення-2019 під прапором України.

Самій же MARUV такий гучний скандал пішов на користь: її ім'я тепер знають всі меломани країни та Європи. Вона таки дала сольні концерти у Москві та Санкт-Петеребурзі. Перед виїздом до країни-агресора артистка отримала українську премію YUNA в 4 номінаціях "Найкращий електронний хіт", "Відкриття року", "Найкраща пісня іноземною мовою" та "Найкращий дует".