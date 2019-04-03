Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша

Дружина чинного Президента країни Марина Порошенко та жінка лідера виборчої гонки Олена Зеленська наразі є найімовірнішіми першими леді країни. Хто з них носитиме це звання наступні 5 років, стане зрозуміло після другого туру президентських виборів, який відбудеться 21 квітня.

А поки Петро Порошенко і Володимир Зеленський очікують вирішального дня, громадськість не перестає активно стежити за другими половинками політиків. Якщо Марина Порошенко впродовж каденції свого чоловіка здобула звання найелегантнішої дружини Президента за часи незалежності, то Олена Зеленська лише починає демонструвати свій стиль, який останніми днями кардинально змінює.

Читайте також: Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг

Про те, що носять потенційні перші леді України, як підкреслюють свою фігуру й обличчя і що може виражати обрані ними одяг та прикраси, редакції LifeStyle24 розповіла стилістка Христина Яковів.

За її словами, стилі та публічну поведінку цих двох жінок наразі не можна порівнювати, адже час, який вони провели в ролі дружин політиків є різним. "Схожі вони в тому, що протягом життя підтримують своїх чоловіків і обом поведінка перших леді таки притаманна. Проте зараз пані Марина повністю відповідає цьому образові, тоді як Олені Зеленській, у випадку перемоги її чоловіка, досягти таких манер доведеться в максимально короткий час, їй буде нелегко", – зазначає експертка зі стилю.

Марина Порошенко

"Дружина чинного президента знає свої виграшні сторони, вона лаконічна й вишукана водночас"

За п'ять років виходів у світ і зі своїм чоловіком, і наодинці Марина Порошенко продемонструвала, як вдало носити класику, smart-casual і total-black. І все це – поєднувати з брошками, намистами чи сережками. Чого тільки вартий був її образ у день інавгурації Президента Петра Порошенка, коли пані Марина обрала сукню й пальто небесного кольору з ніжною вишивкою, або яскраве перевтілення на обкладинці вересневого номеру журналу Elle (2014 рік), де вона позує у вишиванці Віти Кін.



Образ Марини Порошенко на інавгурації Президента України / Weekend Today

"В Марини Порошенко високий ріст та ідеальна фігура, що дозволяє їй носити різноманітний одяг. Однак становище вимагає стриманого дрес-коду. Тому дружина очільника держави обирає костюми й жакети, які вдало на ній сидять, не порушує довжини спідниці, носячи міді, а також одягає підбори, проте не вищі, ніж 8 сантиметрів. Позитивним є те, що вона віддає перевагу українським дизайнерам (обирає одяг від Лілії Пустовіт, Віти Кін, аксесуари від Роксоляни Шимчук), чим показує: наш одяг не гірший за той, який шиють за кордоном", – зауважує Христина Яковів.



Дружина чинного глави держави на обкладинці журналу Elle / Elle

Попри те, що Марина Порошенко віддає перевагу базовим кольорам, таким як бежевий, сірий чи білий, вбрання чорного кольору також часто бачимо на ній. "Це просто безпрограшний варіант! І не потрібно думати, що в першої леді щось трапилось. Такою манерою одягання вона ще раз підкреслює свій стиль, а total black завжди доповнює сережками чи намистом", – зазначає стилістка.



Пані Порошенко часто з'являється на публіці у чорному вбранні / President.gov.ua

Чинна перша леді не наносить яскравого макіяжу та завжди притримується мінімально укладеного волосся. "Вона за натуральність, своїм виглядом ніби промовляє: "Так, я старша жінка й маю зморшки, але не приховую цього, я прожила достойне життя і є вишуканою леді навіть без макіяжу. Щодо зачіски, то скажу, що Марина Порошенко не виходила у світ з високо закладеним волоссям, максимально, що могла собі дозволити, – легкі локони", – каже експертка зі стилю Христина Яковів.

Олена Зеленська

"Папараці вишукуватимуть найдрібніші промахи в образі дружини коміка"

Поки що публічні виходи дружини лідера президентської гонки Олени Зеленської після першого туру президентських виборів можна порахувати на пальцях. Якщо бути точнішим, то імовірна перша леді з'являлась на людях і перед камерами лише двічі: коли вкидала в урну бюлетень та під час оголошення результатів національного екзит-полу. До слова, тоді, коли в штабі коміка Володимира Зеленського почали святкувати ймовірну перемогу, вона обрала червоний костюм, який одягнула поверх чорного топу.



Олена Зеленська зі своїм чоловіком в день 1 туру виборів / EPA-EFE/STEPAN FRANKO

Читайте також: Хто така Олена Зеленська: що відомо про ймовірну першу леді України

"Через одяг людина трансформує свої емоції. От і в червоному кольорі відчувається маленька нотка перемоги. До слова, цей відтінок не є стриманим, він, навпаки, яскравий. Схожі образи ми бачили на пані Олені тоді, коли вона була ще дружиною гумориста і шоумена, хоча й могла дозволяти собі шокованіші вбрання. Зрештою, зараз вона не може виражатися кроями одягу чи високими підборами, тому використовує для цього кольорову гаму", – пояснює стилістка.



Одне із давніших фото Олени та Володимира Зеленських / Pinterest

Проте в разі перемоги Володимира Зеленського його дружині варто буде перейти на базові кольори. "У мережі ми натрапляємо на деякі фото пари й бачимо, що на супутниці кандидата в президенти сіре вбрання. Цей колір їй не надто личить. Я б радила обирати відтінки бежевого в комбінації з чорним чи коричневим", – каже експертка зі стилю Христина Яковів. А також додає: протягом трьох тижнів передвиборчої кампанії увага фотографів та журналістів до імовірної першої леді буде прикута як ніколи: "Папараці вишукуватимуть найдрібніші промахи в її образі. Навіть невдало підібрані сережки можуть стати причиною бурхливого обговорення стилю пані Зеленської".

Що відомо про Марину Порошенко та Олену Зеленську: дивіться відео