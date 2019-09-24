Меган Маркл відвідала стародавню мечеть в Африці з покритою головою: фото

Герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком перебуває в Африці з офіційним візитом і на другий день туру вона побувала вже на другій зустрічі. Меган Маркл відвідала мечеть Аувал Масджід, що розміщена в Кейптауні.

Мечеть було засновано ще у 1794 році і саме туди відправились на зустріч з представниками різних релігійних груп принц Гаррі і Меган Маркл. Для світського виходу Меган обрала довгу сукню-сорочку кольору хакі, пояс в якій підкреслював фігуру жінки.

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Також жінка одягнула традиційну хустку на голову бежевого кольору, а завершила look нюдовими балетками на низькому ходу. Своє волосся герцогиня Сассекська розпустила, а на обличчя нанесла мінімальну кількість макіяжу.



Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images

Що відомо про тур Африкою Меган Маркл і принца Гаррі – читайте тут.

Принц Гаррі у свою чергу одягнув світло-сірий костюм, блакитну сорочку та взуття і пояс коричневого кольору. Подружжя виглядало разом як завжди бездоганно, трималось за руки та привітно усміхалось до прихильників.



Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images



Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images