Меган Маркл відвідала стародавню мечеть в Африці з покритою головою: фото

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Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці
Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images

Герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком перебуває в Африці з офіційним візитом і на другий день туру вона побувала вже на другій зустрічі. Меган Маркл відвідала мечеть Аувал Масджід, що розміщена в Кейптауні.

Мечеть було засновано ще у 1794 році і саме туди відправились на зустріч з представниками різних релігійних груп принц Гаррі і Меган Маркл. Для світського виходу Меган обрала довгу сукню-сорочку кольору хакі, пояс в якій підкреслював фігуру жінки.

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Також жінка одягнула традиційну хустку на голову бежевого кольору, а завершила look нюдовими балетками на низькому ходу. Своє волосся герцогиня Сассекська розпустила, а на обличчя нанесла мінімальну кількість макіяжу.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

Що відомо про тур Африкою Меган Маркл і принца Гаррі – читайте тут.

Принц Гаррі у свою чергу одягнув світло-сірий костюм, блакитну сорочку та взуття і пояс коричневого кольору. Подружжя виглядало разом як завжди бездоганно, трималось за руки та привітно усміхалось до прихильників.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі в Південній Африці / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Новини LifeStyle Принц Гаррі Африка
Джерело: LifeStyle 24
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