Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не втрачає можливості похизуватися стрункою фігурою. Дівчина активно публікує в мережі спокусливі фото, на яких постає в пікантних образах.

Нова серія фото з'явилася на особистій сторінці Лесі в інстаграмі. Блогерка продовжує диктувати тренди українським модницям та показувати стильні варіанти літніх аутфітів.

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Судячи з геолокації, світлини були зроблені в Сумах. У дописі Нікітюк запитала підписників, чи є уродженці Сум. Користувачі мережі активно залишають коментарі, у яких зазначають, що дівчина, як завжди, виглядає неперевершено.

Знаменитість постала перед камерою у блакитних мінішортах та білій майці, яку заправила в них. Доповнила літній look аксесуарами. Її вуха прикрашали великі сережки-кільця, на шиї були прикраси у вигляді ланцюжків, а на руці – годинник.

Волосся народна улюблениця вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в ніжних відтінках з акцентом на очах.



Зваблива Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк у мінішортах та майці / Instagram / @lesia_nikituk