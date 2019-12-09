Міс Всесвіт 2019: яка країна отримала корону

1396 Читать новость на русском
"Міс Всесвіт 2019" Зозібіні Тунзі / Getty Images

У неділю, 8 грудня, прогримів конкурс фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт" в американському місті Атланта, штат Джорджія. Переможницею стала представниця країни Південно-Африканської Республіки 26-річна Зозібіні Тунзі.

У 68-ому конкурсі краси "Міс Всесвіт" взяло участь 79 учасниць. Переможниця отримала почесний титул і корону, яку виготовила швейцарська компанія Mouawad.

Читайте також: "Міс Всесвіт 2019" Зозібіні Тунзі: біографія переможниці престижного конкурсу

Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул "Міс Всесвіт". Зозібіні активно виступає проти насильства на грунті гендерних відмінностей і стереотипів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

Друге місце на конкурсі посіла 24-річна Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, а третє – 25-річна представниця Мексики Софія Арагон. 

Додамо, у боротьбі за головну корону мало бути 90 переможниць національних відборів конкурсу краси з усього світу. Однак не всі красуні приїхали у США. До прикладу, представниці Росії Анастасії Біляк відмовили у візі. Схожою ситуацію була і з українкою Анастасією Субботою.

Модель з України виконала всі умови та вчасно подала документи на розгляд посольства, під час співбесіди чудово відповіла на всі питання англійською мовою та пояснила мету поїздки, але у консульстві Анастасії сказали, що вона "вже третя з метою поїхати представляти Україну на конкурсі краси". Відтак поїздка Субботи була під загрозою. Втім, 16 листопада дівчина повторно пройшла співбесіду в посольстві США і на цей раз все ж отримала візу.

 

 

Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв зросла до 12
сьогодні
22408
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини культури Конкурс краси ПАР Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 грудня 19:48 Особисте стає публічним: хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі
Надія Біленко 2655
7 грудня 16:10 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 1335
7 грудня 15:05 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 26668
6 грудня 18:51 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6 – 8 грудня
Уляна Журба 244
6 грудня 15:56 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 5092
Новини
Більше новин
Залиште відгук