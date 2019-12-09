Міс Всесвіт 2019: яка країна отримала корону

У неділю, 8 грудня, прогримів конкурс фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт" в американському місті Атланта, штат Джорджія. Переможницею стала представниця країни Південно-Африканської Республіки 26-річна Зозібіні Тунзі.

У 68-ому конкурсі краси "Міс Всесвіт" взяло участь 79 учасниць. Переможниця отримала почесний титул і корону, яку виготовила швейцарська компанія Mouawad.

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Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул "Міс Всесвіт". Зозібіні активно виступає проти насильства на грунті гендерних відмінностей і стереотипів.

Друге місце на конкурсі посіла 24-річна Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, а третє – 25-річна представниця Мексики Софія Арагон.

Додамо, у боротьбі за головну корону мало бути 90 переможниць національних відборів конкурсу краси з усього світу. Однак не всі красуні приїхали у США. До прикладу, представниці Росії Анастасії Біляк відмовили у візі. Схожою ситуацію була і з українкою Анастасією Субботою.

Модель з України виконала всі умови та вчасно подала документи на розгляд посольства, під час співбесіди чудово відповіла на всі питання англійською мовою та пояснила мету поїздки, але у консульстві Анастасії сказали, що вона "вже третя з метою поїхати представляти Україну на конкурсі краси". Відтак поїздка Субботи була під загрозою. Втім, 16 листопада дівчина повторно пройшла співбесіду в посольстві США і на цей раз все ж отримала візу.