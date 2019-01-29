Млинці на молоці: простий рецепт приготування
Млинці – одна із найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Яку ж ще страву можна з легкістю подавати на закуску, основну страву та навіть на десерт! Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви – далі в матеріалі.
Скільки би не існувало рецептів млинців, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їх приготування може бути різне, такою ж різноманітною може бути начинка. Комусь подобаються солодкі млинці з фруктами, сиром, згущеним молоком чи варенням, а хтось полюбляє солоні млинці з грибами чи м'ясом. Кожна з цих начинок здатна перетворити звичайні млинці на витвір кулінарного мистецтва!
Читайте також: Приготування млинців на Масляну: рецепти з фото 5 оригінальних ідей
Секрети приготування млинців:
1. Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.
2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.
3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.
4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.
5. найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.
Читайте також: Як зробити сирники: прості рецепти приготування
Рецепт млинців на молоці
Рецепт млинців на молоці
Інгредієнти:
- молоко (300 мл);
- 2 яйця;
- борошно (200-250 гр);
- 1 ст. ложка олії;
- цукор (2 ст. ложки);
- дрібка солі.
Рецепт приготування млинців на молоці:
1. Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.
2. Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.
Читайте також: Що приготувати на вечерю в мультиварці: рецепти смачних страв
3. Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".
4. Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору. В якості начинки до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо. Якщо ви хочете млинці робити з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор.
Нехай смакує!
Вибір редакції
-
"Ці двоє для усіх – головний біль": біограф принца Гаррі розповів, як його змінила Меган Марклсьогодні , 09:46
-
В якому півфіналі виступатиме Україна на Євробаченні-2019: з’явився перелік28 січня , 19:53
-
Співачка Оля Цибульська провідала свого директора після жорстокого побиття: фотофакт28 січня , 19:16