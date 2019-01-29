Млинці на молоці: простий рецепт приготування

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Як приготувати млинці на молоці: рецепт приготування млинців
Як приготувати млинці на молоці: рецепт приготування млинців / allwomens

Млинці – одна із найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Яку ж ще страву можна з легкістю подавати на закуску, основну страву та навіть на десерт! Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви – далі в матеріалі.

Скільки би не існувало рецептів млинців, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їх приготування може бути різне, такою ж різноманітною може бути начинка. Комусь подобаються солодкі млинці з фруктами, сиром, згущеним молоком чи варенням, а хтось полюбляє солоні млинці з грибами чи м'ясом. Кожна з цих начинок здатна перетворити звичайні млинці на витвір кулінарного мистецтва!

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Секрети приготування млинців:

1. Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.

2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.

3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.

4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.

5. найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.

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Рецепт млинців на молоці

Як приготувати млинці на молоці: рецепт приготування млинців
Рецепт млинців на молоці

Інгредієнти:
- молоко (300 мл);
- 2 яйця;
- борошно (200-250 гр);
- 1 ст. ложка олії;
- цукор (2 ст. ложки);
- дрібка солі.

Рецепт приготування млинців на молоці:

1. Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.

2. Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.

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3. Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".

4. Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору. В якості начинки до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо. Якщо ви хочете млинці робити з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор.

Нехай смакує! 

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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