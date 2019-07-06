Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою

Життя знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало було трагічним. Цю жінку буквально виткав біль. Хронічний роздираючий біль, який пронизав її тіло, життя та творчість. Але Кало не дозволяла себе жаліти. Адже її дерево надій завжди мало стояти прямо. У день народження мисткині 24 канал розповідає, як Фріда Кало перетворила страждання на мистецтво.

Життя, продірявлене металевим прутнем

У дитинстві Фріда хворіла на поліомієліт. Внаслідок хвороби одна нога була трохи коротшою за іншу. Аби не шкутильгати, вона одягала кілька шкарпеток на одну ногу та носила на ній взуття із більшими підборами, ніж на черевику на іншій нозі.

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Фріда Кало

Але фатальною для Кало була аварія, яку вона пережила у 18-річному віці. 17 вересня 1925 року, повертаючись зі школи автобусом зі своїм бойфрендом, вони влетіли у трамвай. У ДТП загинули кілька людей. Майбутня всесвітньо відома художниця вижила, але отримала травми на все життя – залізний поручень наскрізь пробив таз, пошкодивши матку та статеві органи, були зламані ребра, ноги, ключиця та зміщено три хребці.



Фріда Кало "Шпиталь Генрі Форда", 1932 рік

Далі – місяць у лікарні, два місяці вдома, три місяці у гіпсовому корсеті без можливості встати з ліжка ліжка, 32 операції, один аборт, два викидні, ампутація ноги, наркотики і 29 років пронизуючого болю.

Це була дивна пригода. У ній не було жорстокості, вона була повільною, тихою. Понівечила людей. А мене – більше за інших,

– згадувала Кало.

Як би цинічно це не звучало, але з життя Фріди Кало після аварії можна було писати цілі посібники з хірургії, ортопедії, психіатрії, наркології, неврології, гінекології та інших медичних сфер.



Фріда Кало "Безнадія", 1945 рік

Проте якщо б не сталося того, що сталося, можливо, Кало-художниці ми б теж не знали.

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"Я ніколи не замислювалася про живопис, аж до 1926 року, коли я лежала у ліжку через автомобільну аварію. Мені, закутій у гіпс, було до чортиків нудно у ліжку (у мене були переломи хребта і багатьох кісток), тому я вирішила чимось зайнятися. Я взяла у батька кілька олійних фарб, а моя мати замовила для мене спеціальний столик, тому що я не могла навіть сидіти. Так я почала малювати".



За життя Кало перенесла 32 операції

Друга аварія

Вперше Кало зустріла Дієго Ріверу у коридорі Національної підготовчої школи у Мехіко, коли митця запросили розписувати стіни будівлі. Їй було 15, йому – 37.



Дієго Рівера і Фріда Кало

За п’ять років вони зустрілися знову. Фріда, яка пережила карколомну аварію та фактично заново навчилась ходити, принесла показати Рівері свої картини. Дівчина була експресивною та зухвалою і виголосила справжній спіч, чому їй не бісики треба пускати, а належно, критично оцінити її роботи. Бо вона хотіла мати власні кошти для існування.

У цих полотнах була незвичайна енергія і експресія і водночас справжня серйозність. У них не було жодних прийомів в ім'я оригінальності, які відрізняють роботи амбітних новачків. Було очевидно, що ця дівчина – справжня художниця,

– резюмував Рівера.



За своє життя Фріда та Дієго одружувались двічі

Але фідбек у ньому отримав не тільки талант Фріди, а й вона сама. Тоді художник був одружений (вже вдруге і мав чотирьох дітей від двох дружин та однієї коханки), але за рік розлучився, а за два – одружився з Фрідою.



Фріда Кало "Фріда і Дієго Рівера", 1931 рік

Батьки мисткині називали їхні взаємини шлюбом між слоном та голубкою через суттєву різницю між фізичними розмірами їхніх фігур. І у цьому союзі їх тішило хіба те, що Рівера вже був відомим художником та заможною людиною, відтак їхній дочці бідувати не довелось би.

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Гільєрмо Кало: Моя дочка хвора і залишиться хворою до кінця життя. Вона розумна, але не красуня. Ви все одно в ній зацікавлені?

Дієго Рівера: Так.

Гільєрмо Кало: Вона диявол.

Дієго Рівера: Я знаю.

Гільєрмо Кало: Що ж, я вас попередив.



Дієго Рівера і Фріда Кало

Важко говорити (та і не ми маємо про це казати), наскільки цей шлюб був вдалим або щасливим. Та за час своїх стосунків Фріда та Дієго буквально вросли одне в одного. Особливо яскраво це простежується в роботах колоритної мексиканки.



Фріда Кало "Автопортрет в образі Техуани", 1943 рік

Рівера дуже любив жінок. Ця любов продовжувалась у численних подружніх зрадах. Це страшно дратувало Кало і робило їй боляче. Але знизити всеоохоплююче лібідо чоловіка вона не могла.



Дієго був зрадливим чоловіком так само, як Фріда була зрадливою жінкою

Подвійним ударом для жінки став той факт, що Рівера закрутив роман… із її молодшою сестрою. Вихор внутрішніх реакцій на таку підступну зраду двох близьких людей постав на полотні у вигляді сцени вбивства Кало із підписом "Всього декілька подряпин!".

У мене в житті було дві аварії – одна з трамваєм, а інша – зустріч з Дієго,

– говорила художниця.



Фріда Кало "Всього декілька подряпин!", 1935 рік

Майже на рік подружжя роз’їхалось по різних домівках, але потім возз’єдналось. Так само, як у 1936 році розлучились, а у 1940-му знову побрались. Що б не відбувалось у їхньому житті, вони відчували потребу одне в одному. Вони підтримували одне одного у творчості, мали однакові політичні погляди, шрамували одне одного і любили одне одного так, як могли це робити.

Дієго – початок, Дієго – моя дитина, Дієго – мій друг, Дієго – художник, Дієго – мій батько, Дієго – мій коханий, Дієго – мій чоловік, Дієго – моя мати, Дієго – я сама, Дієго – це все,

– писала у щоденнику Кало.



Фріда Кало "Обійми всесвітнього кохання, Земля, я, Дієго і Коатль", 1949 рік



Фріда Кало "Дієго і я", 1949 рік

Портрет Сталіна, Троцький і маленькі подружні зради

Фріда Кало, хоч і засуджувала чоловіка за зради, проте сама інтимних пригод не цуралась. Художниця мала чисельні інтимні зв'язки як з чоловіками, так і з жінками. Наприклад, за відомими на весь світ портретами художниці, які зробив американський фотограф Ніколас Мюррей, стоять 10-річні романтичні стосунки.

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Ніколас Мюрей (ліворуч) з Фрідою Кало (поруч із Мюреєм)

Вони познайомились у 1931 році. Мюрей тоді розлучився із другою дружиною, а Кало вже третій рік була дружиною Рівери. Фотограф пропонував мисткині завершити нещасливі стосунки із її чоловіком та вийти за нього. Хоч Кало і не погодилась, та після завершення їхнього роману у 1941 році вони лишилась друзями аж до смерті художниці.



Портрет Фріди Кало, зроблений Ніколасом Мюрреєм

На інший роман вплинули політичні погляди Фріди. Як би це не різало українське декомунізоване вухо, але мисткиня була палкою прихильницею комуністичних ідей. У 1927 році навіть вступила у Комуністичну партію Мексики.



Кало була затятою комуністкою

У 1937-му, тікаючи від радянського режиму та шукаючи політичного притулку, головний ворог Сталіна Лев Троцький оселився у "блакитному будинку" Кало та Рівери. Фріда зачарувала радянського ідеолога, і вони швидко стали близькими.



Фріда Кало і Лев Троцький

Бурхливий роман розгортався прямо під носом у їхніх подружніх половинок. Але тривав він не довго. Троцький швидко набрид Кало, а його дружина взяла ситуацію під свій контроль та переконала чоловіка переїхати. І наполягла, аби він не забирав подарований Фрідою автопортрет, який висів у його кабінеті.



Фріда Кало "Автопортрет, присвячений Льву Троцькому", 1937 рік

Цікаво, що стосунки із Троцьким ніяк не вплинули на ставлення художниці до Сталіна, який неодноразово намагався вбити свого ворога №1. Коли вона дізналась про смерть диктатора, то розпочала роботу над картиною "Фріда перед портретом Сталіна", але не встигла завершити полотно.



Фріда Кало "Фріда перед портретом Сталіна"

Колоритне вбрання та ампутована нога

Кало дихала бунтом і не хотіла лишатись непоміченою – ні щодо політичних ідей, ні щодо своєї творчості, ні щодо свого зовнішнього вигляду.

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Строкате мексиканське вбрання, яскравий макіяж, уквітчана зачіска згодом стали зовнішнім відображенням її ідентичності та свого роду політичної позиції, але спочатку це був просто спосіб сховати свої скалічені ноги та сталевий корсет. А коли у 1953 році Кало ампутували праву ногу, то під довгими спідницями почала ховати ще і протез.

Портрети Фріди Кало, зроблені Ніколасом Мюреєм: дивіться фото

Аби якось звеселитися, мисткиня розмальовувала свої корсети і протези.



Протез Фріди Кало

"Це унікальна, бунтівна, суперечлива, культова особистість, чиї ідеї наслідують феміністки, художники, модельєри, популярна культура. Як жінка, художниця і ікона культури, Фріда здобула всесвітнє визнання. Кало є втіленням самої ідеї сучасності. Її вибір одягу відбиває інтуїтивну здатність створити сміливий жіночий образ за часів, коли в світі мистецтва домінували чоловіки. Через мистецтво і стиль вона виражала свої політичні переконання і давала собі раду з фізичним болем", – розповіла кураторка виставки в лондонському Музеї Вікторії і Альберта, присвяченій Фріді Кало, Цірцея Енестроза.

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До речі, коли Кало прописали носити сталевий корсет, вона написала картину "Зламана колона". За півстоліття нею надихнувся кутюр’є Жан Поль Готьє, коли створював костюм для Лілу з фільму "П'ятий елемент".

"Зламана колона" Кало і образ Лілу з "П'ятого елементу": фотопорівняння

"Дерево надій, стій прямо!"

Попри хронічний біль у тілі та свідомості, Фріда Кало намагалась брати від життя все, що їй було під силу. "Дерево надій, стій прямо!" – підписала одну зі своїх робіт.

Що мені ноги, коли маю за спиною крила!

– занотувала у щоденнику мисткиня.



Фріда Кало "Дерево надій, стій прямо!", 1946 рік

Художниці було важко дихати через корсети, справжньою трагедію для неї було те, що вона не могла народити дитину, у різні періоди свого життя вона місяцями була прикута до ліжка. Відтак, у неї з’явилась навіть спеціальна конструкція, щоб писати картини лежачи. Через пекучий біль Кало зловживала алкоголем. За чутками, вона могла випивати до двох літрів коньяку на день.

Я пила, тому що хотіла втопити свою печаль, але вона, клята, все-таки випливає,

– писала Фріда.



Фріда багато пила і курила Фріда багато пила і курила

Крім того, художниця зловживала наркотиками. Звісно, їх виписували лікарі як знеболювальне, але Кало приймала психотропи, постійно збільшуючи дозу. Від цього її особистість у старшому віці почала змінюватись.



Фріда Кало "Сон", 1940 рік

Фріда Кало померла 13 липня 1954 року. Офіційно – від запалення легень. Проте у колі наближених до мисткині підозрювали, що Кало могла вчинити самогубство і насправді померла від передозування наркотиками.

За вісім днів до смерті Кало написала картину "Хай буде життя!". Там є приписка "Я весело чекаю, коли піду, і сподіваюся ніколи не повертатися. Фріда".



Фріда Кало "Хай буде життя!", 1954 рік

На похорон Фріди Кало, яка за життя стала легендою, прийшли сотні людей, серед яких відомі діячі мистецтва та навіть колишній президент Мексики Ласаро Карденас.

Коли у крематорії Рівері передали прах дружини, то, говорять, він проковтнув жменьку попелу.



Рівера хотів, щоб його поховали поруч із Фрідою, проте наступна його дружина цього не зробила