Наш дім у вогні, – співачка Біллі Айліш підтримала активістку Грету Тунберг відеозверненням

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Біллі Айліш
Біллі Айліш / Instagram / @billieeilish

Популярна американська співачка Біллі Айліш записала коротке відеозвернення, яким публічно підтримала 16-річну екологічну активістку Грету Тунберг. У її відеороботі знявся також відомий актор Вуді Гаррельсон.

Біллі Айліш та Вуді Гаррельсон стали гостями програми Saturday Night Live, а також записали спільний ролик, в якому розмірковують та звертають увагу на екологічні проблеми у світі.

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На YouTube-каналі 17-річної співачки з'явилося відео, у якому вона та зірка фільму "Вітаємо у Зомбіленді" згадали промову Грети Тунберг в ООН. Знаменитості привернули увагу до кліматичних змін, а також закликали підтримувати акцію протесту Fridays For Future, а також організацію Greenpeace, які виступають за боротьбу з використанням пластику.

Наша Земля розігрівається, рівень океанів підіймається. Різкі зміни погоди руйнують життя мільйонів людей,
– заявила Біллі у промові.

Після чого її колега Вуді Гаррельсон додав, що великій кількості людей варто всього лише повстати і тоді зміни відбудуться і що про це свідчить історія. Саундтреком їхнього відеозвернення, яке вони назвали "Наш дім у вогні", стала пісня Біллі Айліш під назвою Ocean Eyes.

Дивитися відео Біллі Айліш і Вуді Гаррельсона на підтримку Грети Тунберг:

 

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Теги: LifeStyle Екологія Швеція
Джерело: LifeStyle 24
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