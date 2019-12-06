Найкасовіші фільми 2019 року: повний список

За останній місяць в мережі з'явилося чимало добірок з найкращими фільмами чи серіалами за 2019 рік. Однак представники світового кіно вирішили потішити своїх фанатів більш цікавими деталями, до прикладу, касовими зборами п'ятнадцятки лідерів поточного року.

За 2019 рік американський кінематограф добряче постарався, аби випустити в світ чимало шедеврів. Так, фільм "Аватар", рекордний касовий збір якого тримався у рейтингу понад 10 років, зміг перевершити новий епізод від Marvel.

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А черговий анімаційний римейк від студії Disney став безумовним рекордсменом серед мультфільмів 2019 року. Тож, які популярні стрічки потрапили до списку 15 найкасовіших фільмів – читайте далі.

Найкасовіші фільми 2019 року:

1. "Месники: Завершення" – 2,797,800,564 мільярда доларів

2. "Король лев" – 1,656,309,419 мільярда доларів

3. "Людина-павук: Далеко від дому" – 1,131,927,996 мільярда доларів

4. "Капітан Марвел" – 1,128,274,794 мільярда доларів

5. "Історія іграшок 4" – 1,073,392,125 мільярда доларів

6. "Аладдін" – 1,050,693,953 мільярда доларів

7. "Джокер" – 1,048,923,625 мільярда доларів

8. "Форсаж: Гоббс і Шоу" – 758,910,100 мільйона доларів

9. "Крижане серце 2" – 742,060,467 мільйона доларів

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10. "Ne Zha" – 700,547,754 мільйона доларів

11. "Мандрівна Земля" – 699,760,773 мільйона доларів

12. "Як приборкати дракона 3: Прихований світ" – 519,896,648 мільйона доларів

13. "Чаклунка: Повелителька темряви" – 480,565,505 мільйона доларів

14. "Воно 2" – 470,287,886 мільйона доларів

15. "Покемон детектив Пікачу" – 431,705,346 мільйона доларів