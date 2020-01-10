Нищівні пожежі в Австралії: Леонардо Ді Капріо створив фонд для порятунку континенту

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо завжди проявляв небайдужість до екологічних проблем світу. Тому масштабні лісові пожежі в Австралії він не зміг оминути увагою. Леонардо Ді Капріо створив Австралійський фонд пожеж, який вже матеріально допомагає вогнеборцям та жертвам стихійного лиха.

Як відомо, Австралія вже кілька місяців потерпає від масштабних лісових пожеж, які стрімко охопили материк. Внаслідок стихії померли 27 людей, серед яких – троє добровольців, що боролись із полум'ям. Нищівними пожежі були й для флори та фауни: за останніми даними, вигоріло понад 10 мільйонів гектарів землі та загинуло мільярд тварин. До ліквідації пожеж долучилась найбільша у світі добровільна пожежна служба, до якої входять понад 70 тисяч рятувальників.

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На порятунок континенту прийшли і знаменитості. Кріс Гемсворт, Кайлі Міноуг, Ніколь Кідман, Пінк та інші зірки пожертвували мільйони доларів до австралійських фондів. Не стоїть осторонь і знаменитий благодійник – актор Леонардо Ді Капріо. Він став ініціатором та засновником Австралійського фонду Австралії, що спільно з глобальним проєктом Earth Alliance вже передав ліквідаторам стихії 3 мільйони доларів.

Австралійський фонд дикої природи – це міжнародна відповідь на катастрофічні пожежі, що розгораються по всій країні,

– йдеться на офіційному сайті фонду.

Окрім цього, благодійники додали, що всі кошти, які поступатимуть на рахунки фонду, підуть на ліквідацію пожеж, порятунок звірів та відновлення понад 2 тисяч будинків, які вщент згоріли внаслідок стихії. Підтримує ініціативу Earth Alliance, засновниками якого є Леонардо Ді Капріо, бізнесмен Лорен Пауел Джобс та інвестор Браян Шет.

що варто знати про пожежі в австралії: