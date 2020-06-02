Світ продовжує боротися з пандемією коронавірусу, а фешн-індустрія – віддавати шану тим, хто опинився на передовій протидії хвороби. Так, липневу обкладинку британського Vogue під назвою "Нова лінія фронту" прикрасили акушерка, машиністка та продавчиня.

Фантастичні фото обкладинок з'явилися на офіційному сайті видання. На них постали три жінки, професії яких стали особливо необхідними під час пандемії COVID-19: машиністка лондонського наземного метро Наргуіс Хорсфорд, акушерка з Лондона Рейчел Міллар та працівниця супермаркету Аніса Омар.

До теми Обкладинку мексиканського Vogue прикрасили пенсіонерки: фото

Головний редактор британського Vogue зауважив, що у розпал світової боротьби зі смертельним вірусом не існує "більш вдалого тріо жінок, які б представляло мільйони людей". Саме вони щодня одягали робочу форму та виконували свої професійні обов'язки попри численні ризики.

Так, на сторінках липневого випуску з'являться не лише жертовні медики, а й торговці, працівники пошти та служб доставки, медсестри, прибиральниці, водії швидкої допомоги та волонтери. Автором світлин став фотограф Джеймі Хоуксворт, який впродовж 10 днів подорожував Лондоном на велосипеді, аби зазнімкувати звичайних людей, які не зрадили своїй професії.



Липнева обкладинка Vogue / Фото: Vogue



Липнева обкладинка Vogue / Фото: Vogue



Липнева обкладинка Vogue / Фото: Vogue

Як змінилися обкладинки Vogue впродовж пандемії?

Редакція італійського Vogue вперше за всю історію змінила звичну концепцію обкладинки через спалах коронавірусу. Видавці прийняли рішення зробити повністю білу обкладинку, адже цей колір іменує повагу, світло після темряви та уніформу лікарів, які щодня ризикують своїм життям.

Редакція мексиканського Vogue вирішила публічно підтримати тих, хто опинився у групі ризику інфікування на коронавірус. На обкладинці вперше замість моделей з'являться пенсіонерки, які ніколи раніше не мали досвіду роботи перед камерою. У час пандемії видання підкреслило, що нині молодь несе відповідальність за життя своїх літніх близьких.