6 лютого Олена Зеленська святкує 42-ий день народження. До інавгурації Володимира Зеленського вона воліла залишатись у тіні свого знаменитого чоловіка. Однак робота першої леді внесла зміни у її будні. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати головні факти про життя Олени Зеленської, яких ви могли не знати.

Що відомо про Олену Зеленську?

Олені Зеленській – 42 роки. Вона, як і Володимир, народилася у Кривому Розі. З майбутнім чоловіком вчилася у паралельних класах в одній школі. Але познайомилася пара випадково вже після закінчення навчання. Зустріч сталася, коли обоє були студентами і вчилися у різних інститутах.

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Олена розповідала, що артист привернув її увагу порядністю та дотепністю. "З ним ніколи не бувало нудно", – казала вона. Проте Володимир не квапився просити її руки. Вона аж вісім років чекала на освідчення, яке прозвучало після того, як пара пішла в кінотеатр та подивилася там мелодраму. Весілля Зеленські зіграли в 2003 році.



Весілля Володимира та Олени Зеленських

Нині ж Олена і Володимир разом виховують двох дітей – 15-річну Олександру та 7-літнього Кирила.

За фахом Олена – будівничий, вона закінчила Криворізький технічний університет з червоним дипломом. Проте за набутою спеціальністю жінка не працювала ні дня. Вона допомагала і допомагає чоловікові з текстами для номерів "95 Кварталу".

Сам Зеленський каже, що дружина для нього – справжній друг і має колосальний вплив на прийняття ним рішень.

Я люблю її так само, як себе самого. А коли твоя улюблена жінка дарує тобі дітей, ти розумієш, що дітей любиш навіть більше, ніж себе, це катастрофа! Сім'я – це унікальна історія. Я ні на що не готовий, щоб їх втратити,

– сказав політик.



Сім'я Зеленських / Vogue

Що говорить дружина Зеленського про його похід у політику?

У цьому плані перша леді не багатослівна. Довгий час вона взагалі не коментувала похід чоловіка у президенти України. Проте перед виборами Олена все ж зізналася, що була проти такого рішення чоловіка, і якийсь час навіть не знала про це.

Я не дуже зраділа, коли зрозуміла, що є такі плани. Усвідомлювала, наскільки все зміниться і які труднощі перед нами постануть. Коли я запитала: "А чому ти мені не сказав?" – Володимир відповів: "Забув". Мій чоловік вміє робити сюрпризи. Але, якщо всерйоз, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму,

– розповіла Олена Зеленська.

Вона додала, що чоловік – надзвичайно цілеспрямована людина, тому безглуздо протистояти рішенням, яке він прийняв. Олена змирилася з рішенням Зеленського, коли зрозуміла, що це його вибір.

"Я непублічна особа. Але нові реалії диктують свої умови, і я намагаюся відповідати очікуванням. Не скажу, що публічність чи спілкування з пресою для мене стрес. Проте я краще почуваюся за лаштунками. Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це мені не властиво. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них – можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я й дотепер не викладала у соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду", – розповіла Олена Зеленська.



Олена та Володимир Зеленські