Пишногруда Демі Роуз показала еротичне вбрання на День Валентина: фото 18+

Знаменита британська модель і блогерка Демі Роуз не припиняє шокувати прихильників еротичними знімками. Не оминула вона увагою День Валентина, відтак залюбки показала свій костюм для романтичного свята.

"Королева епатажу" Демі Роуз вміє навіть з буденної зйомки зробити еротичну. Все тому, що манекенниця має звабливі пишні форми, які залюбки демонструє в купальниках та обтислих сукнях. У День святого Валентина блогерка зробила особливий сюрприз для своїх прихильників: на інстаграм-сторінці вона розмістила серію провокативних фото, які вже встигли розбурхати мережу.

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Перед камерою сексуальна Демі Роуз постала у латексному червоному корсеті, який підкреслив її пишні груди. До еротичного образу 24-річна зірка підібрала крихітні бікіні, латексні довгі рукавиці та ремні, які сексуально одягнула на ноги.

Знімки Демі Роуз символічно опублікувала на День закоханих та грайливо підписала: "Не твоя валентинка". В еротичній зйомці манекенниця використала червону троянду, позуючи з нею у стилі пристрасного танго.



Демі Роуз в еротичній зйомці / Instagram / @demirose

Відомо, що автором провокативної фотосесії був Денні Десантос. З відомим британським фотографом модель співпрацює вже кілька років, відтак саме перед ним Демі Роуз залюбки постає в еротичних костюмах або й без них. Всі знімки пишногруда красуня публікує у своєму блозі, за яким стежать понад 13 мільйонів людей.



Демі Роуз показала оголені сідниці / Instagram / @demirose



Еротична зйомка Демі Роуз до Дня Валентина / Instagram / @demirose