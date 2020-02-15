24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Пишногруда Демі Роуз показала еротичне вбрання на День Валентина: фото 18+

122 Читать новость на русском
Демі Роуз знялась в еротичній фотосесії / Instagram / @demirose

Знаменита британська модель і блогерка Демі Роуз не припиняє шокувати прихильників еротичними знімками. Не оминула вона увагою День Валентина, відтак залюбки показала свій костюм для романтичного свята.

"Королева епатажу" Демі Роуз вміє навіть з буденної зйомки зробити еротичну. Все тому, що манекенниця має звабливі пишні форми, які залюбки демонструє в купальниках та обтислих сукнях. У День святого Валентина блогерка зробила особливий сюрприз для своїх прихильників: на інстаграм-сторінці вона розмістила серію провокативних фото, які вже встигли розбурхати мережу. 

Дивіться також: Демі Роуз похизувалася пишними сідницями у ніжній білизні: еротичне фото

Перед камерою сексуальна Демі Роуз постала у латексному червоному корсеті, який підкреслив її пишні груди. До еротичного образу 24-річна зірка підібрала крихітні бікіні, латексні довгі рукавиці та ремні, які сексуально одягнула на ноги. 

Знімки Демі Роуз символічно опублікувала на День закоханих та грайливо підписала: "Не твоя валентинка". В еротичній зйомці манекенниця використала червону троянду, позуючи з нею у стилі пристрасного танго. 

Демі Роуз в еротичній зйомці
Демі Роуз в еротичній зйомці / Instagram / @demirose

Відомо, що автором провокативної фотосесії був Денні Десантос. З відомим британським фотографом модель співпрацює вже кілька років, відтак саме перед ним Демі Роуз залюбки постає в еротичних костюмах або й без них. Всі знімки пишногруда красуня публікує у своєму блозі, за яким стежать понад 13 мільйонів людей.

Демі Роуз показала оголені сідниці
Демі Роуз показала оголені сідниці / Instagram / @demirose

Еротична зйомка Демі Роуз до Дня Валентина
Еротична зйомка Демі Роуз до Дня Валентина / Instagram / @demirose

Сексуальна модель Демі Роуз
Сексуальна модель Демі Роуз / Instagram / @demirose

Російські силовики затримали судно з українцями в Азовському морі: поліція відкрила справу
сьогодні
3025
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Демі Роуз Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8001
сьогодні 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 14784
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 2810
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 9975
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11476
Новини
Більше новин
Залиште відгук