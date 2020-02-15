Після скандалу в мережі David Axelrod чуттєво виступив на Нацвідборі: відео

Сьогодні, 15 лютого, в Україні відбувся другий півфінал Нацвідбору Євробачення-2020. За можливість виступити на міжнародному конкурсі поборолись 8 вокалістів. Серед них – артист з багаторічним досвідом David Axelrod.

На сцені Нацвідбору вокаліст, який раніше був відомий як Володимир Ткаченко, емоційно виконав композицію HORIZON. За словами David Axelrod, його конкурсна пісня – про нескінченне кохання, своєрідний саундтрек любові. Трек він записав, коли його дружина Олена Мозгова була вагітною.

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Ця пісня буде знайома кожному, бо немає різниці, скільки тобі років, який у тебе колір шкіри, – ця пісня інтернаціональна. Хочу, щоб її почуло якомога більше людей. Зараз такі тренди, що балади зникають і такі пісні ніхто не пише. Це найромантичніша композиція, тому я дуже хотів, аби її почули,

– розповів David Axelrod.

Однак перед виступом у мережі розгорівся чималий скандал за участю артиста. 15 лютого колишня менеджерка David Axelrod Анжеліка Буркіна вирішила розповісти про скандальну співпрацю з ним. Зокрема, вона зізналась, що насправді зміна імені Володимира Ткаченка була зумовлена не прагненням розповісти історію свого дідуся, який безвісти зник. Як переконує Анжеліка Буркіна, артист набрав кредитів та, щоб не повертати гроші, змінив ім'я.

"Ви гадаєте, що Ткаченко змінив псевдонім на честь улюбленого і безвісти зниклого дідуся? Нісенітниця! Причина більш прозаїчна. Я багато років мовчала, але тепер прийшов час відкрити очі на цього афериста і брехуна... Поки Володимир мучився у творчих поривах, кредитори вже розмахували судовими рішеннями про стягнення боргів. Ось тут і прийшла в голову "великого" артиста чудова думка змінити ім'я, все тривіально просто... щоб борги не повертати. Оцініть красу гри! Не просто творчий псевдонім змінив, а все по дорослому... Гроші брав Ткаченко, а зараз ім'я змінив – вже інша людина! Оплески артисту!" – заявила ексменеджерка.

Та скандальна заява аж ніяк не повпливала на виступ David Axelrod. На сцені він чуттєво заспівав ліричну пісню HORIZON з бек-вокалістами.

David Axelrod – HORIZON на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

"Це абсолютно крута конкурсна пісня з вокалістом. Я спіймав себе на думці, що це дуже гідно і дуже добре", – прокоментував Андрій Данилко.

Такої ж думки був Віталій Дроздов. Він зізнався, що пісня David Axelrod добре запам'ятовується, а голос артиста не може не вразити меломанів. Однак співаку варто покидати зону комфорту та робити яскравіше шоу. Підтримала колегу і Тіна Кароль, яка не приховувала свого захвату від виступу.

Нереально заспівано. Немає напруги в голосі. Феноменально! Хотілось бачити на сцені не пташок, а цю філософію твою, твою історію. Ти – один такий, бо я не знаю подібного голосу навіть в Європі. А в нас є такий David Axelrod, як перлина,

– зазначила Тіна Кароль.

Що відомо про David Axelrod? Це талановитий співак, який колись брав участь у гурті "Барселона". David Axelrod, який колись виступав з іменем Володимир Ткаченко, неодноразово демонстрував свій талант на вокальних шоу, зокрема, "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля", "Х-фактор" та "Голос країни-9". Відомо, що Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели".



Взимку 2020 року David Axelrod вирішив взяти участь у Нацвідборі Євробачення-2020. На шоу він презентує пісню HORIZON, яку присвячує дружині Олені Мозговій та доньці.