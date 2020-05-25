Півфіналістка "Холостяка" 10 сезон Віка розбурхала мережу фото у білизні

Одна з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Холостяк" завжди вражала глядачів своїми апетитними формами. Та цього разу вона продемонструвала не лише пишні груди у розкішних сукнях, а й струнку фігуру у спортивній білизні.

Під час проєкту "Холостяк" 10 сезон дівчина з Полтави неодноразово говорила про недосконалості своєї фігури, які вправно приховувала за спокусливими вбраннями. Втім, тепер можна побачити, що їй вдалось показати себе таку, яку вона давно хотіла бачити у дзеркалі.

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На новій фотографії в інстаграмі півфіналістка шоу позує в білизні Calvin Klein та oversize-куртці із деніму. Віка зручно вмостилась на високому кріслі, закинувши одну ногу на іншу, а свій погляд відвела вниз. Своє волосся дівчина вирівняла та розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Найбільше увагу привертає рельєфний прес учасниці проєкту, який схвально оцінили користувачі: "Схудла", "Ваууу, "Яка красива", "В тебе все буде добре", "Ти – найкрасивіша" та багато інших коментарів. Втім деякі користувачі помітили фотошоп на її фото в зоні живота, втім такі слова Віка вирішила не коментувати. Натомість вона доповнила фото великим текстом, де розповіла, що її "життя – це наче американські гірки".

Якою була Віка на проєкті "Холостяк-10"?

Раніше дівчина зізнавалась, що зазвичай стежить за своєю фігурою, але тільки-но випадає з графіку, то весь стрес позначається на її зайвих кілограмах. Але Віка не засмучується через це і радить знайти баланс з власним тілом, полюбити себе та старатись бути кращою з кожним днем.