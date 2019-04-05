Політичний стиль: як одяг кандидатів вплинув на результати голосування

Претенденти на головну посаду в країні роблять все, аби отримати голоси виборців. Йдеться не лише про їхні вчинки – вони намагаються викликати в електорату асоціації, які б на підсвідомому рівні підштовхнули зробити "правильний" вибір.

Як зовнішній вигляд та одяг можуть вплинути на виборця розповіла 24 каналу експерт з етикету і протоколу, засновник Etiqette School Наталія Адаменко.

Виправити помилки минулого

Напередодні президентських виборів 2014 року знайома розповідала, що на її вибір вплинули … туфлі одного з кандидатів. Після звільнення з в'язниці Юлія Тимошенко на сцені Майдану з'явилась в інвалідному візку, але взута була у туфлі на височенних підборах. Тоді такий необачний "модний" крок коштував їй кілька відсотків дорогоцінного рейтингу. Загалом, політикиню часто звинувачували у любові до занадто строкатого одягу: плаття з мереживом на спині, прикраси від модних домів з їх емблемами, височезні підбори. Мовляв, вона як обкладинка модного глянцю.

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З того часу багато що змінилось, зокрема, й стиль одягу Юлії Володимирівни. Політик врахувала помилки минулого: останнім часом її стиль виважено-діловий. Сьогодні вона вже не вдягає в парламент спідниці, які щільно обтягають стегна, чи прикраси від відомих кутюр’є.



Коса Юлії Тимошенка у багатьох українців асоціювалась з успіхом

Останнім часом Юлія Тимошенко змінила стиль і вдягається більш стримано – білий верх, темний низ. Єдине, що б я їй порадила – не змінювати зачіску. Розумію, новою зачіскою вона хотіла сказати – я не така, як була раніше, я – сучасна. Вважаю, якби вона залишила косу, виграла б вибори. Коли вона заплітала косу, відомі світові кутюр’є робили аналогічні зачіски моделям, які виходили на подіум. Коса стала візитівкою України. І якщо б вона знову почала носити косу, то показала б, що з одного боку змінилась – поведінкою, речами, обіцянками, а з іншого – все ще асоціювалася би з Україною. Коса – це Україна,

– розмірковує Наталія Адаменко.

ГАРАНТувати стиль

На думку експертів, на рейтинг Петра Порошенка негативно впливає його стиль. На жаль, зовнішній вигляд гаранта часто залишає бажати кращого. Такий висновок роблять не лише експерти, а й звичайні українці, які уважно слідкують за його стилем.

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Костюми, які погано на ньому виглядають, бруд на одязі, збите та розтоптане взуття з пряжками – це лише маленька частка претензій до стилю Петра Олексійовича. Звісно, він не повинен бути модним. Політик не може дозволити собі бути обкладинкою модного глянцю чи іконою стилю, в нього зовсім інша місія, проте він зобов’язаний гарно виглядати, особливо, коли йдеться про міжнародні візити.

На виправдання президента хтось скаже – у нього немає часу на такі дрібниці. Але ж є команда, яка має за усім цим слідкувати. Їх обов’язок – стежити, аби президент виглядав ідеально. Власне, він би сам почувався значно впевненіше, знаючи що вдягнений як потрібно. Так, у нього нестандартна фігура, але ж є індивідуальний пошив. При його статусі можна викликати до себе тих, хто пошиє так, що все сидітиме на ньому ідеально,

– говорить експерт з етикету і протоколу.



Одяг першої особи країни має бути ідеальним

"Сьогодні всі читають критику на адресу його костюмів, черевиків. І вся ця критика відкладається в пам’яті українців. Мало того, що у нас війна, дорога комуналка, газ, так ще й виглядає Петро Олексійович, м’яко кажучи, не дуже вдало. Особливо, коли він летить кудись за кордон, де зустрічається з колегами, вдягненими за правилами високого дрес-коду. Навіть самі того не бажаючи, ми їх порівнюємо, і це порівняння не на користь нашого президента", – говорить Наталія Адаменко.

ЗЕ стиль

Аналізуючи стиль Володимира Зеленського, експерт проводить паралель з Дональдом Трампом, який інколи робить щось, аби привернути до себе увагу середнього і трохи нижчого класів американців. Таким чином він тримає свій електорат. Загальновідомо – американці у своїй більшості невибагливі. Їм подобається все простіше – джинси, футболки тощо. Навіть в дипломатії є такий вислів – американізм, тобто щось трошки спрощене.

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Володимир Зеленський робить так само. З чого напрошується висновок – він непоганий учень. Варто згадати серіал "Слуга народу", де Володимир Олександрович дуже вишукано одягнений. Натомість в житті він часто з’являється на публіці у неформальному одязі: футболках, светрах тощо.



Своїм одягом Володимир Зеленський хоче здобути голоси не лише молоді

Володимир Зеленський з одного боку в краватці у кінострічці "Слуга народу", з іншого – у футболці на зустрічі з представниками бізнесу. Змінюючи свій стиль, він наче говорить – я серйозний, але такий простий, адже вдягаюсь як ви всі. Коли жінки старшого віку бачать його в кофтині, то асоціюють з сином чи онуком. Мовляв, він не такий, як інші багатії, які вдягнені в костюми. Це вельми непоганий піар-хід. Його стиль відповідає кільком електоральним групам – бабусі й молодь. І всі вони пішли й проголосували за нього,

– додає Наталія Адаменко.

Тож, політик має бути бездоганним. Це стосується не лише його вчинків, а й зовнішнього вигляду: навіть маленькі та незначущі, на перший погляд, помилки можуть повернутись політичними втратами.