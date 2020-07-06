Помер Енніо Морріконе – оскароносний італійський композитор

У Римі помер знаменитий композитор Енніо Морріконе, який прославився своїми саундтреками до фільмів та отримав за свою роботу Оскар. Маестро було 91 рік.

Як повідомляє італійське видання La Repubblica, Енніо Морріконе помер в ніч на 6 липня у столичній клініці. До госпіталю композитора доправили після падіння. За даними журналістів, 91-річний Енніо Морріконе мав перелом стегнової кістки.

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Наразі відомо, що через коронавірус церемонію прощання з легендарним композитором проведуть у закритому режимі. На похороні будуть присутні тільки найближчі родичі композитора та друзі. Про це повідомив адвокат Енніо Морріконе – Джорджіо Ассума. Також чоловік додав, що родичі оскароносного композитора сподіваються на розуміння громадськості щодо приватності похорону.

Помер Енніо Морріконе: біографія композитора

91-річний Енніо Морріконе був найвідомішим композитором сучасності. Його саундтреки до культових стрічок знав весь світ, а виступи маестро завжди відзначались аншлагами.

Та, мабуть, талановитий Енніо був приречений на успіх з дитинства. Його батько був професійним джазовим трубачем, відтак змалку Маріо Морріконе вчив сина грати на різних інструментах і вигадувати свої мелодії. Не менше заохочувала його до творчості і мама, яка весь свій час віддала 5 дітям. Вже у 9 років Енніо Морріконе пішов на навчання до консерваторії Святої Цеціліі в Римі, де отримав три дипломи.

Композитору виповнилось всього 16, коли він почав виступати в ансамблі Альберто Фламіні. А за рік Енніо Морріконе прославився завдяки роботі в театрі та на радіо. З 1960-их років він займався аранжуванням музики для телешоу та отримав перші замовлення в Голлівуді.

Найбільшої популярності він отримав, коли створив перші саундтреки для італійських вестернів. Говорячи про захопливу музику, всі повторювали ім'я Енніо Морріконе. Тому не дивно, що невдовзі до співпраці його запросили Альфред Гічкок, а також Бернардо Бертолуччі, П'єр Паоло Пазоліні, Даріо Ардженто, Роман Поланскі, Олівер Стоун, Брайан Де Пальма. Музику Енніо Морріконе можна почути у фільмах "Професіонал", "Одного разу в Америці", "Мерзенна вісімка", "Недоторканні", "Хороший, поганий, злий" та ін. За роки своєї роботи композитор двічі отримав премію Оскар.

Слухайте одну з найвідоміших композицій Енніо Морріконе до фільму "Професіонал": аудіо

Енніо Морріконе був добре відомим і в Україні. У грудні 2011 року композитор виступив у Києві з концертом "Музика фільмів". Тоді відтворити саундтреки йому допомогли Національний ансамбль солістів Київської камерати, Чоловічий хор Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України та академічний студентський хор ANIMA.