Померла зірка культового серіалу "Санта Барбара"

Популярна американська акторка Мардж Дюсей померла у віці 84 роки. Українські глядачі запам'ятали її завдяки ролі у серіалі "Санта Барбара". Жінка зіграла Памелу Кепвелл Канрад.

30 січня стало відомо, що пішла з життя акторка легендарного серіалу "Санта Барбара" Мардж Дюсей. Про смерть зірки повідомила її падчерка Елізабет Перін на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також: Померла 38-річна діджейка Люсі Стоун: відома причина

Мені сумно повідомляти таку новину, але моя мачуха пішла з життя вчора зранку уві сні. Вона була справжньою жінкою і прожила чудове життя. Ми її дуже любили. За нею дуже сумуватимуть.

– написала Елізабет.



Мардж Дюсей / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Мардж Дюсей?Мардж Дюсей – відома американська акторка. Розпочала свою кар'єру в 1967 році з фільму "Пікнік біля моря". Вона зіграла в сімдесяти телешоу і мильних операх. Найчастіше їй діставалися ролі негативних персонажів. У серіалі "Санта Барбара" Мадрж Дюсей знялася у 83 епізодах (1987 — 1988) і виконала роль Памели Кепвелл Конрад, першої дружини Сі Сі Кепвелла. Також вона знімалася у серіалах "Герої Хогана", "Вулиці Сан-Франциско", "Факти з життя" та інших.