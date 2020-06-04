Герцоги Сассекські вже кілька місяців живуть у Лос-Анджелесі, де за їхню безпеку дбають приватні охоронці. Однак хвиля протестів у США та переслідування журналістськими дронами непокоять їхніх королівських родичів. Зокрема, Вільям наполегливо рекомендував Гаррі з сім'єю повернутись до Лондона.

За даними інсайдерів US Weekly, брати відновили спілкування, коли почали жити на відстані тисяч кілометрів. Ледь не щодня принц Вільям телефонує Гаррі та знає, наскільки герцог Сассекський сумує за Великою Британією, своїми родичами та друзями. Невтішна ситуація і з роботою, адже через пандемію Гаррі не отримує доходів, та безпекою.

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Вільям не на жарт стурбований та радить брату повернутись до Британії, або обрати місто в США, більш безпечне для проживання.

"Переїзд у чужу країну ніколи не буває легким. Гаррі не очікував, що зіткнеться з такою кількістю проблем. Вільям і Гаррі часто спілкуються на цю тему. Вільям наполегливо радить їм повернутися в Лондон або переїхати з сім'єю в більш безпечне місце", – розповів інсайдер.

Окрім цього, з джерел відомо, що Гаррі підтримує зв'язок зі своєю впливовою бабусею. Королева Єлизавета ІІ стежить за всіма подіями та вже заявила, що навіть після відмови герцогами Сассекськими від королівських обов'язків готова їм допомогти.

Інсайдери розповіли, що принц Гаррі по-іншому уявляв самостійне життя у США. Він не очікував, що американські таблоїди в прагненні зробити нові фото порушуватимуть його спокій. Наразі Гаррі та Меган обговорюють можливість переїзду та продажу маєтку, вартістю 18 мільйонів доларів.

Будинок, в якому живуть принц Гаррі та Меган Маркл / Фото US Magazine

Що примирило Вільяма та Гаррі

Ще перед весіллям з Меган Маркл принц Гаррі отримав пораду від брата, яка його обурила. Вільям радив не поспішати з церемонією та переконатись, що американка прийме королівські правила. Однак Гаррі і слухати не став настанов старшого брата та 19 травня 2018 року пішов до вівтаря.

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Відтоді стосунки спадкоємців престолу погіршились. Численні скандали довкола герцогів Сассекських та відмова від королівських обов'язків остаточно нашкодила спілкуванню двох подружніх пар. Вільям і Кейт не схвалювали рішення родичів та вважали його егоїстичним.

Однак хвороба принца Чарльза згуртувала братів. У сина Єлизавети ІІ виявили коронавірус, який міг мати летальні наслідки. Тому Вільям і Гаррі дистанційно підтримували батька та обговорювали це у численних телефонних розмовах.