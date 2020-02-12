Принцеса Беатріс відмовилася від весільних подарунків: що наречені попросили взамін

Відомо, що 29 травня 2020 року відбудеться одне з найгучніших весіль 31-річна онуки королеви Єлизавети ІІ з бізнесменом Едоардо Мапеллі Моцці. Хоч наречені не планують публічного гучного святкування, проте все ж висловили свої побажання гостям щодо подарунків.

Представники Букінгемського палацу поступово привідкривають завісу таємничості на майбутнє весілля останньої неодруженої онуки Її Величності. Розкішне весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці відбудеться вже 29 травня, а подружні обітниці закохані візьмуть у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. А після вітатимуть гостей на приватному банкеті у садах Букінгемського палацу.

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Проте, як повідомляє видання Daily Mail, пара вирішила відмовитися від коштовних подарунків та запропонувала всім почесним гостям звернути увагу на роботу двох благодійних фондів. Перший з них Big Change, який займається підтримкою багатьох благодійних проєктів по всій Великій Британії, що спрямовані на розвиток та покращення життя молоді. Інший – Cricket Brings Hope використовує гру в крикет для позитивних соціальних змін в африканській країні Руанда.

Варто наголосити, що принцеса Беатріс разом з шістьма близькими друзями заснувала фонд Big Change ще в 2010 році. Зараз він зосереджений на тому, щоб допомагати британської молоді отримувати належну освіту. На офіційному веб-сайті організації з'явилося заява генерального директора зі словами вдячності принцесі Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці: "Ми маємо честь те, що принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці попросили своїх весільних гостей дізнатися більше про нас та підтримати Big Change".

Нагадаємо, що принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року в Італії. Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених. Як раніше зазначали інсайдери, глядачі не зможуть побачити весільну церемонію в телеефірі, свято буде цілком приватним, без доступу громадськості та преси.