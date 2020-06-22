Руйнівна пожежа в Нотр-Дамі навесні 2019 року сколихнула увесь світ. Чимало зірок пожертвували кошти на реставрацію собору, а користувачі соцмереж висловлювали свій жаль за культурною пам'яткою. Тому саме ці події вирішили відтворити у своєму фільмі європейські кінотворці.

Згідно з інформацією ресурсу Deadline, режисером майбутнього фільму стане француз Жан-Жак Анно. Він прославився своїми кінострічками "Сім років у Тибеті", "Тотем вовка" та "Ім'я троянди", а до кінця 2020 року планує зняти драму під назвою "Нотр-Дам у вогні".

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Сценаристом фільму стане Томас Бідеген, який написав хронологію подій для фільму "Брати Сістерс". Продюсером фільму про пожежу в Нотр-Дамі виступить Жером Сейду.

Про що буде фільм "Нотр-Дам у вогні"?

Інсайдери ЗМІ розповіли, що у фільмі будуть з'єднані архівні кадри і новий матеріал, до зйомок якого планують приступити до кінця 2020 року. Сюжет охопить 24 години на тлі протестів "жовтих жилетів" і розкаже про випадкові події, які могли стати причинами такої трагедії. Зокрема, стрічка покаже роботу сотень пожежників, які боролись з вогняною стихією 15 квітня 2019 року. Наразі дата прем'єри фільму невідома.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

Трагедія сталась навесні 2019 року, коли 15 квітня о 18:50 почалася масштабна пожежа. Унаслідок неї стався обвал шпилю та даху готичної споруди, однак каркас будівлі вдалось врятувати. Пожежу вдалось локалізувати лише зранку 16 квітня. Французький архітектор Жан-Мішель Вільмотт заявляв, що вартість відновлення згорілого собору Паризької Богоматері складе приблизно мільярд євро. Тоді ж небайдужі зірки та бізнесмени заявляли, що пожертвують власні кошти на реставрацію будівлі, але наприкінці 2019 року представники ділових і церковних кіл заявляли, що від других на рахунок благодійного фонду не надійшло жодного євро.

Нотр-Дам вважають головним готичним собором у Парижі та одним із символів французької столиці. Його будували майже 200 років – з 1163 і аж до 1345. Тобто збудований він був 675 років тому. Щороку туди з'їжджаються мільйони туристів, але вперше з моменту пожежі площу перед собором відкрили лише 1 червня 2020 року. Причиною тому стала підвищена концентрація свинцю, який розплавився під час пожежі. Його виявили у ґрунті довкола Собору Паризької Богоматері й навіть у сусідній школі, і це могло становити загрозу для здоров'я людей.