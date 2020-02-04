Роберт Паттінсон визнаний еталоном чоловічої краси: хто з зірок потрапив до б'юті-рейтингу

Керівник центру косметичної і пластичної хірургії в Лондоні доктор Джуліан Де Сільва визначив чоловіка, який має ідеальні риси обличчя. Цьогоріч ім'я красеня – Роберт Паттінсон. Його зовнішність виявилася бездоганною на 92.15%.

За словами пластичного хірурга, завдяки математичній пропорції він визначає знаменитостей, які мають найбільший відсоток "досконалості". Минулоріч еталоном краси серед представниць прекрасної статі, згідно з його дослідженням, стала 23-річна модель Белла Хадід. Тепер перемогу в б'юті-змаганнях серед чоловіків отримав 33-річний британський актор Роберт Паттінсон.

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На офіційній сторінці в інстаграмі впливового англійського пластичного хірурга доктора Джуліана Де Сільва з'явився довгоочікуваний допис, у якому він, відповідно до правила золотого перетину, назвав найкрасивішого знаменитого чоловіка планети. Роберт Паттінсон спромігся обійти Бредлі Купера, Девіда Бекхема та навіть голлівудського спокусника Бреда Піта. Риси його обличчя ідеальні на 92.15%.

Він став переможцем у п'яти категоріях завдяки своїм правильним рисам і гострим вилицям. Дотягнути до ідеалу Роберту завадили тільки тонкі губи,

– запевнив Джуліан Де Сільва.

Хто увійшов до зіркового б'юті-рейтингу?

​1. Роберт Паттінсон – 92.15% досконалості.



Роберт Паттінсон / Instagram / @official_robertpattinson

​2. Генрі Кавілл – 91.64% досконалості.

​3. Бредлі Купер – 91.08% досконалості.



Бредлі Купер / Instagram / @bradleycooper__original

4. Бред Пітт – 90.51% досконалості.



Бред Пітт / Instagram / @brioni_official

​5. Джордж Клуні – 89.91% досконалості.



Джордж Клуні / Instagram / @georgeclooneynews