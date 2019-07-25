Російській телеведучій Дані Борисовій заборонили в’їзд в Україну

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Дана Борисова
Дана Борисова / Instagram / @danaborisova_official

СБУ терміном на три роки заборонила скандальній російській ведучій Дані Борисовій в’їжджати в Україну.

У відомстві пояснили, що приймають рішення про заборону в'їзду іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення нацбезпеки України, пише Детектор медіа".

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Зазначимо, що напередодні Борисова відвідала українську столицю. Відповідними кадрами Дана Борисова поділилась на офіційній Instagram-сторінці.

Дана Борисова в Києві
Борисова на Майдані Незалежності

Цікаво, що потрапила росіянка до України безперешкодно. За її ж словами, при перетині кордону її питали про мету поїздки та перевірили багаж.

А от те, що Дана Борисова у серпні 2017 року побувала в анексованому Криму та публічно назвала його російським, українські прикордонники та СБУ не взяли до уваги.

Що робила Борисова у Києві? За словами телеведучої, її поїздка була не туристичною. Вона взяла участь в зйомках розважального проекту "Пацанки 4", який вийде на російському телеканалі "П'ятниця". Борисова виступила у ролі зіркової наставниці.

"Прощаюсь з Києвом. І ще раз повторюсь, що місто справило на мене хороше, добре враження. Хоча, можливо, мені пощастило, – двозначно написала Дана Борисова.

До слова, напередодні стало відомо, що чоловік російської ведучої пропагандистської програми "60 минут" Ольги Скабеєвої – теж пропагандист Євген Попов – прибув на окупований Донбас і знімає демонтаж українських оборонних споруд поблизу зруйнованого мосту у Станиці Луганській.

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Теги: Новини України Україна – Росія Скандал Новини Росії LifeStyle Новини LifeStyle Російська пропаганда Російські гастролери
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