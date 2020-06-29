Відома британська модель Демі Роуз не соромиться публікувати надзвичайно відверті фото. Щоразу вона постає перед камерою у все гарячіших образах, демонструючи свої принади. Зірка оголила до непристойності великі груди та вкотре розбурхала уяву шанувальників.

Сексуальний кадр знаменитість оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Роуз позувала на фоні світлої стіни у зухвалому образі, який не залишила без уваги її 14-мільйонна аудиторія підписників.

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25-річна британка вміло показує апетитні форми у соціальних мережах. На кожному фото вона демонструє свою сексуальність, пристрасність та жіночність. Не є винятком і крайній кадр, який з'явився на акаунті Демі Роуз.

Зірка модельного бізнесу постала перед камерою у ніжно-рожевому бікіні. Акцент у своєму образі вона зробила на пікантне декольте, оголивши величезні груди. Довге розкішне волосся вона вклала в легкі локони. На обличчі Демі зробила насичений макіяж із сірими тінями на повіках, які пасували до кольору вбрання, та коричневою помадою на губах.

Роуз звабливо підняла руки над головою та відвела спокусливий погляд від камери. Гарно доповнювала такий look рівномірна засмага знаменитості.

"La vie en rose", – коротко на французькій підписала фото Демі, що перекладається, як "Життя в рожевому".



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose