В Украине умерла знаменитая балетмейстер Анико Рехвиашвили

Умерла руководитель балета Национальной оперы Украины и знаменитая балетмейстер Анико Рехвиашвили. На время смерти ей было 55 лет.

Соответствующую информацию подтвердили в Национальном союзе театральных деятелей Украины и представители Национальной оперы. По их данным, умерла Анико Рехвиашвили 16 ноября 2019 года. Доподлинно неизвестно, что стало причиной ее смерти, однако коллега балетмейстера отметил, что она болела.

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16 ноября 2019 года на 56 году жизни после тяжелой продолжительной болезни неумолимая смерть вырвала из наших рядов народную артистку Украины, одного из самых выдающихся украинских хореографов, художественного руководителя балета, профессора Анико Рехвиашвили Юрьевну,

– говорится в официальном сообщении Национальной оперы.



Умерла Анико Рехвиашвили – знаменитая балетмейстер / День

Умерла Анико Рехвиашвили: биография балетмейстера

В сети знакомые Анико Рехвиашвили не могут оправиться от неожиданной новости о ее смерти. По их словам, балетмейстер всю жизнь посвятила балету, а за время своей работы в Национальной опере Украины реализовала многочисленные хореографические постановки, которые каждый раз вызывали фурор среди зрителей.

Я любила балет патологически – он меня волновал, поражал! Мне казалось, что я понимаю танец. Мое увлечение естественное, как у кого-то живопись, математика или стихи,

– рассказывала Анико Рехвиашвили в интервью газете "День".

До 1982 года балетмейстер училась в студии Государственного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, после чего завершила курс в Киевском институте культуры. Анико Рехвиашвили начинала карьеру с балетного театра "Анико балет" и заведовала кафедрой современной классической хореографии Национального университета культуры и искусств. Каждая постановка балетмейстера была успешной, поэтому ее пригласили в Национальную оперу, где выступает Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

За годы работы Анико Рехвиашвили создала хореографические номера для спектаклей "Венский вальс", "Даниэла", "Дама с камелиями", "Дафнис и Хлоя", "Снежная королева", "Ночи в садах Испании", "Юлий Цезарь", "Половецкие пляски", "Моисей", "Ярослав Мудрый", "Наталка Полтавка", ряд хореографических номеров и танцев для солистов оперы. Она является лауреатом Международного конкурса имени Сержа Лифаря и 25-й юбилейной премии "Киевская пектораль".

"Ее свежее и креативное творчество, стремление к осовремениванию классических форм балетного спектакля, поиску интересных и неординарных интерпретаций музыки выдающихся композиторов в контексте времени и моральных координат современного жизненного пространства всегда делали ее спектакли интересными и глубокими по эмоциональной наполненности, яркости форм. Сформировавшись в великого творца-художника, Анико Рехвиашвили вышла на линию заметной творческой реформы, которую планировала осуществить в ближайшее время. Но все сделанное поставило ее в ряд лучших украинских хореографов, которые раскрыли потенциал украинского хореографического искусства во многих странах мира", – отметили представители Национальной оперы Украины.