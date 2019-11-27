Дядя Вадя стал папой: первые эмоции певца от отцовства

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Участник группы Mozgi / Instagram /@d.vadya_mozgi

Исполнитель Вадим Федоров, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Вадя, только в ноябре признался, что ждет пополнения в семье. А в понедельник, 25 ноября, у него родилась девочка. Это второй ребенок для семьи. Предварительно певец сообщал, что они ждали кроху в следующем году.

39-летний Вадим Федоров вместе с женой воспитывает сына Алексея. В одном из роддомов Киева жена родила артисту дочь.

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Радостной новостью на своей странице в инстаграме поделился продюсерский центр "Mozgi Entertainment". Коллеги исполнителя поздравили его с рождением девочки и рассекретили впечатление солиста от желаемого отцовства.

Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог заснуть. Родилась девочка. Вес – 3,3 килограмма, рост – 52 сантиметра. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочь увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безмерно,
– рассказал поклонникам певец.

Ранее он признался, что имя для будущей дочки избрал его сын самостоятельно.

Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка,
– рассказал артист.

О личной жизни Дядя Вадя почти не говорит публично. В социальных сетях можно редко встретить семейные фото артиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vadim Fedorov (@d.vadya_mozgi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vadim Fedorov (@d.vadya_mozgi)

Творческая карьера музыканта Дяди Вади началась сотрудничеством с группами "Леприконсы", "АКВАВИТА", "Sotger". В 2008 году Вадим Федоров записывает совместный альбом с Потапом "Я помню". У них выходят первые видеоклипы на песни "Наташа", "Руки вверх", "Я помню" и ремикс "На районе".

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Автор: Марина Джура
Теги: Звездные романы Звездные дети LifeStyle
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