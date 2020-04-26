Дочь Шварценеггера Кэтрин беременна: актер впервые станет дедушкой

30-летняя Кэтрин Шварценеггер ждет появление первенца от мужа – актера Криса Пратта. Беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии. Так, голливудская звезда и отец пятерых детей впервые станет дедушкой.

Вчера, 25 апреля, несмотря на карантинный режим супруги Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта осуществили совместную велопрогулку по городу Брентвуд. Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Будущее пополнение в семье подтвердило издание People.

Читайте также Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт сыграли тайную свадьбу: первые фото

Для велопоездки 40-летний Крис Пратт надел комфортный спортивный наряд и прикрыл лицо банданой с американским флагом. В то время его жена писательница Кэтрин выбрала лосины, кепку, солнцезащитные очки и белую футболку оверсайз, которая не смогла скрыть ее округлый живот.

Следует отметить, что в ходе карантина Кэтрин Шварценеггер осуществляла прогулки с собакой, во время которых также попадала в объектив папарацци. Для выходов она подбирала объемные наряды, которые скрывали ее стройную фигуру.



Беременная дочь Шварценеггера Кэтрин на велопрогулке / Фото: People

Стоит отметить, что будущий ребенок станет первым для Кэтрин и обеспечит Арнольду Шварценеггеру новый статус дедушки. В то время Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от первой жены американской актрисы Анны Фарис.

Отметим, что отношения Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта начались летом 2018 года. Новая избранница быстро нашла общий язык с ребенком любимого и даже осуществляла публичные выходы вместе с ним. В июне 2019 года влюбленные поженились и сыграли роскошную тайную церемонию в калифорнийском городе Монтесито. После свадьбы Кэтрин и Крис не скрывали своего желания поскорее иметь общего ребенка.

Отметим, что старшая дочь актера Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер построила успешную карьеру писательницы и входит в рейтинг тех художников, чьи книги стремительно разлетаются с полок.