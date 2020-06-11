Откровенное признание британская писательница сделала после ряда обвинений в трансфобии. Джоан Роулинг объявила, что в первом браке становилась жертвой домашнего насилия, а в молодые годы – сексуального насилия.

54-летняя Джоан Роулинг впервые решилась раскрыть шокирующие подробности из своего прошлого после публичных обвинений в ее нетерпимости к трансгендерам. Как информирует The Telegraph, писательница испытывает солидарность с транс-женщинами, которые разгневались на нее, ведь сама неоднократно страдала от проявлений насилия.

К теме Джоан Роулинг оказалась в центре скандала: писательницу обвинили в трансфобии

Автор романов о Гарри Поттере призналась, что ее первый брак с португальским журналистом Хорхе Арантесом, который длился всего год, был токсичным. Она признается, что в тех отношениях была жертвой домашнего насилия. Однако более 20 лет своей публичной жизни не решалась раскрыть пережитое, ведь такие воспоминания травмируют.

Сейчас Джоан Роулинг замужем за врачом Нилом Мюррей, которого называет "добрым и принципиальным" человеком. Однако домашнее насилие оставило свои шрамы, один из них – постоянная нервозность.

Однако писательница призналась, что страдала не только от домашнего, но и от сексуального насилия. В возрасте 20 лет, когда она была беззащитной, мужчина воспользовался возможностью. Джоан Роулинг не стала рассекречивать имя нападающего и деталей насилия. Из-за того инцидента она ненавидит резкие громкие шумы и боится людей, которые подкрадываются сзади.

Более 20 лет моя жизнь проходит на глазах у публики, но я никогда публично не говорила, что пережила домашнее насилие и сексуальное насилие,

– заявила Роулинг.

Что известно об обвинениях Джоан Роулинг в трансфобии?

7 июня писательница в своем твиттере прокомментировала статью под названием "Точка зрения: после пандемии COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют". Сама формулировка "люди, которые менструируют" задела чувство писательницы. Джоан Роулинг предложила свои варианты, каким термином можно обобщить трансгендерных мужчин, которые имеют менструацию, перекрутив английское слово woman – "женщина".

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Пользователи твиттера обвинили писательницу в трансфобии, нетерпимости и продвижении дискриминационных утверждений. На скандал с Роулинг отреагировал даже Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря вымышленному ею персонажу Гарри Поттеру. Он акцентировал, что выступил на защиту транс-женщин и призвал фанатов "поттерианы" не забывали свою любовь и привязанность к книгам, несмотря на суждения Роулинг.